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MERCEDES ANTONIA FERNANDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 25/04/2026. La Unidad Fiscal de Ituzaingó participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Mercedes Antonia Fernández, madre de nuestra compañera Adriana Dabrio, y acompaña a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento, elevando una oración en su memoria y deseando cristiana resignación ante tan irreparable pérdida. C/331

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MERCEDES ANTONIA FERNANDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 25/04/2026. Los compañeros y equipo de trabajo de Adriana Dabrio participan con profundo pesar el fallecimiento de su madre Sra. Mercedes Antonia Fernández y acompañan a su familia y seres queridos en este difícil momento. Eugenio, Alejandro, Matias, Mariana, Carina, Natalia, Romina, Emanuel, Luis y Enriquez. Ruegan una oración en su memoria y desean consuelo y fortaleza para sus familiares y allegados. C/331