El sospechoso de intentar asesinar a Trump dejó un manifiesto: qué dice el texto

(Desde Washington, Estados Unidos) Oficiales del FBI y el Servicio Secreto obtuvieron una copia del delirante manifiesto que Cole Tomas Allen envió a su familia para justificar su intención de asesinar a Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Se trata de un escrito de casi mil cien palabras que apunta a la agenda política y la mirada ideológica de Trump.

“¡Hola a todos!

Puede que hoy haya sorprendido a mucha gente. Permítanme empezar disculpándome con todos aquellos cuya confianza traicioné.

Les pido disculpas a mis padres por decir que tenía una entrevista sin especificar que era para “Los más buscados”.

Les pido disculpas a mis colegas y estudiantes por decir que tenía una emergencia personal (para cuando alguien lea esto, probablemente sí NECESITE ir a urgencias, pero difícilmente se puede decir que no sea una situación autoinfligida).

Les pido disculpas a todas las personas junto a las que viajé, a todos los trabajadores que manipularon mi equipaje y a todas las demás personas no objetivo en el hotel a las que puse en peligro simplemente por estar cerca.

Les pido disculpas a todos los que fueron abusados y/o asesinados antes de esto, a todos los que sufrieron antes de que yo pudiera intentar esto, y a todos los que puedan seguir sufriendo después, independientemente de mi éxito o fracaso.

No espero perdón, pero si hubiera visto alguna otra forma de llegar tan cerca, la habría tomado. Nuevamente, mis más sinceras disculpas.

Ahora, sobre por qué hice todo esto:

Soy ciudadano de los Estados Unidos de América.

Lo que hacen mis representantes me representa.

Y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes.

(Bueno, para ser completamente honesto, dejé de estar dispuesto hace mucho tiempo, pero esta es la primera oportunidad real que he tenido para hacer algo al respecto).

Mientras hablo de esto, también repasaré mis reglas de enfrentamiento previstas (probablemente en un formato terrible, pero no soy militar, así que qué más da).

Servicio Secreto: son objetivos solo si es necesario, y deben ser incapacitados de forma no letal si es posible (es decir, espero que lleven chalecos antibalas, porque un disparo al centro de masa con escopetas destroza a quienes no los tienen).

Seguridad del hotel: no son objetivos en la medida de lo posible (es decir, a menos que me disparen).

Policía del Capitolio: igual que la seguridad del hotel.

Guardia Nacional: igual que la seguridad del hotel.

Empleados del hotel: no son objetivos en absoluto.

Invitados: no son objetivos en absoluto.

Para minimizar las víctimas también usaré munición de perdigones en lugar de balas sólidas (menor penetración a través de paredes).

Aun así, atravesaría a la mayoría de las personas aquí para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario (bajo la premisa de que la mayoría de la gente “eligió” asistir a un discurso de un pedófilo, violador y traidor, y por lo tanto es cómplice), pero realmente espero que no llegue a eso".

La información clave para confirmar las intenciones de Cole Tomas Allen surgió anoche durante las entrevistas que mantuvieron los Servicios Secretos de Estados Unidos, el FBI y la Policía del Condado de Montgomery con Avriana Allen, hermana del principal acusado por la justicia federal del Distrito de Columbia.

Avriana Allen entregó una copia del manifiesto que su hermano Cole Tomas había enviado a los familiares antes de irrumpir armado en el hotel Hilton de Washington.

En el marco de estos interrogatorios, la hermana del implicado también reveló al FBI y al Servicio Secreto que concurría a un campo de tiro para entrenar con las armas de fuego que llevó al hotel Hilton Washington.

La información aportada por Avriana Allen al FBI además ratificó que Cole Tomas Allen integraba un grupo llamado “The Wide Awakes” y que asistió a la protesta “No Kings” en California, que cuestionó la actual agenda doméstica de la administración Trump.

Además de este manifiesto de casi mil cien palabras que Cole Tomas Allen envió a su familia, el FBI y los servicios secretos encontraron en el hotel Hilton otros escritos del principal implicado en el intento de magnicidio.

En este contexto, el FBI y el Servicio Secreto recuperaron otro manifiesto que contenía una retorcida prosa anti-Trump y anticristiana.

“Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano”, dijo Trump en directa alusión al manifiesto de Cole Tomas Allen incautado en la habitación que alquiló en el Hilton.

Y agregó: “Hay cosas muy fuertes en ese texto. Mucho enojo, mucho odio”,

La investigación del Servicio Secreto y el FBI apuntalan las declaraciones periodísticas preliminares que hizo Trump en la Casa Blanca, cuando se refirió a Cole Tomas Allen como “un lobo solitario” o “un loco”.

Pero eso no significa que Cole Tomas Allen no haya intentado asesinar al Presidente de los Estados Unidos y a los invitados especiales que también estaban participando de la cena de los corresponsales.

Junto a Trump se encontraba su esposa Melania y JD. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos. Y en las principales mesas de la cena de gala estaba todo el gabinete republicano, entre ellos Marco Rubio, secretario de Estado.

“Este individuo tenía la intención de causar tanto daño y perjuicio como fuera posible”, afirmó Jeanine Pirro, fiscal federal para el Distrito de Columbia.

Cole Tomas Allen enfrenta cargos por agresión y posesión de armas de fuego, pero es probable que en las próximas horas se sumen más imputaciones penales en su contra.

Mañana Cole Tomas Allen será traslado a los tribunales federales de Columbia para la primera audiencia, mientras el FBI y el Servicio Secreto de los Estados Unidos continúan la pesquisa para determinar si actuó solo o fue la pieza ejecutora de una conspiración política.

“No descartamos nada. Pero creemos que es un lobo solitario”, aseguraron a Infobae en la Casa Blanca.

Infobae