La UNNE dicta Diplomatura en Gestión Bancaria

Con el objetivo de contar con una formalización especializada en el ámbito de la gestión financiera y bancaria, un grupo de 110 personas cursan la cuarta edición de la Diplomatura en Gestión Bancaria que dicta la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

La especialización está diseñada para proporcionar una amplia gama de conocimientos y habilidades necesarias para desempeñarse en el sector bancario. Es la cuarta edición de esta diplomatura, impulsada por la Secretaría de Extensión y aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad.

“Nos enorgulleces el inicio de esta cuarta corte de esta Diplomatura, ya que consolida un camino que se viene construyendo de forma sostenido en articulación con el Banco de Corrientes SA. Esta oferta de capacitación responde a una demanda específica del sector financiero y, también, constituye una contribución hacia la profesionalización de la actividad en este sector de la economía regional”, dijo la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, licenciada en Economía Moira Carrió.

Contenido y destinatarios

El programa aborda los principios fundamentales de la gestión bancaria, la regulación financiera, la evaluación de riesgos, la gestión de carteras e inversiones, entre otros aspectos clave del ámbito financiero.

La Diplomatura de pregrado está destinada a ejecutivos, mandos medios, personal de las instituciones bancarias y personas interesadas en adquirir conocimientos y formarse en el manejo de las herramientas técnicas necesarias en la gestión de entidades bancarias.

“Con este contenido se garantiza la búsqueda de elevar los estándares de calidad y generar mayores oportunidades de empleo calificado en toda nuestra región”, puntualizó Carrió.

Modalidad

Esta capacitación se desarrolla en la modalidad virtual a través de la plataforma Moodle de UNNE Virtual; con una carga horaria total de 210 horas y una duración total de 8 meses.

Forma parte de los objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico para la gestión 2022-2026 de la Facultad de Ciencias Económicas, y se realiza en el marco del Convenio con el Banco de Corrientes S.A.

Para el desarrollo de la diplomatura, existe una articulación entre las necesidades de la entidad crediticia correntina y el apoyo académico que puede ofrecer la Facultad de la UNNE.

Pasantías: estrategia para el desarrollo

Este 13 de abril, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, Moira Carrió y la presidente del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, suscribieron el convenio general de pasantías.

Con este instrumento, más estudiantes de la Facultad podrán realizar sus pasantías en la entidad crediticia correntina. Como requisito para acceder, los estudiantes deben ser alumno regular de las carreras de la unidad académica.

“Pensamos que esta articulación con el Banco de Corrientes es mucho más que un acuerdo institucional. Creemos que de esta manera hacemos una apuesta estratégica al desarrollo, primero, del capital humano y, también, abonar a la idea como Facultad, de una Universidad pública, de propender al fortalecimiento del sistema productivo regional”, consideró la decana Carrió.

“Se entiende que la formación académica tiene un sentido real cuando se articula con el mercado de trabajo, con el mundo laboral. Es aquí que las pasantías forman parte de una herramienta clave; este sistema permite a los estudiantes dar sus primeros pasos en ámbitos profesionales reales, donde puedan aplicar los contenidos académicos que aprenden en las aulas de la Facultad, físicas y virtuales”, agregó Carrió.

“El objetivo de las pasantías es que los estudiantes desarrollen sus habilidades, pero también que comprendan la dinámica concreta de algunas organizaciones. Por supuesto, además, pueden representar una oportunidad para que las instituciones, en este caso el Banco de Corrientes, incorpore jóvenes muy bien formados, actualizados”, sostuvo la decana Carrió.