Torneo Apertura: cómo se perfilan los cruces de playoffs

Al Torneo Apertura 2026 le restan dos fechas (incluida la suspendida por el paro) para que finalice la fase regular.
Con Independiente Rivadavia, River, Estudiantes, Argentinos Juniors, Vélez, Boca, Talleres, Lanús y Rosario Central ya clasificados, así quedarían los cruces de playoffs si la primera ronda terminase ahora.
Así serían los playoffs del Torneo Apertura 2026
Parte alta del cuadro
- Estudiantes *(1º A) vs. Racing (8º B)
- Argentinos Juniors* (4°B) vs. Lanús* (5°A)
- River * (2º B) vs. Independiente (7º A)
- Vélez * (3º A) vs. Huracán (6° B)
Parte baja del cuadro
- Independiente Rivadavia * (1º B) vs. Unión (8° A)
- Talleres * (4º A) vs. Belgrano (5º B)
- Boca * (2° A) vs. Barracas Central (7° B)
- Rosario Central * (3º B) vs. San Lorenzo (6º A)
* Ya están clasificados
