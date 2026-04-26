Fútbol

Torneo Apertura: cómo se perfilan los cruces de playoffs

Quedán dos fechas para que termine la fase regular y matemáticamente ya se pueden dislumbrar cuales serán los equipos que se vean la cara.

Por El Litoral

Domingo, 26 de abril de 2026 a las 08:15

Al Torneo Apertura 2026 le restan dos fechas (incluida la suspendida por el paro) para que finalice la fase regular.

Con Independiente Rivadavia, River, Estudiantes, Argentinos Juniors, Vélez, Boca, Talleres, Lanús y Rosario Central ya clasificados, así quedarían los cruces de playoffs si la primera ronda terminase ahora.

Así serían los playoffs del Torneo Apertura 2026

Parte alta del cuadro

  • Estudiantes *(1º A) vs. Racing (8º B)
  • Argentinos Juniors* (4°B) vs. Lanús* (5°A)
  • River * (2º B) vs. Independiente (7º A)
  • Vélez * (3º A) vs. Huracán (6° B)

Parte baja del cuadro

  • Independiente Rivadavia * (1º B) vs. Unión (8° A)
  • Talleres * (4º A) vs. Belgrano (5º B)
  • Boca * (2° A) vs. Barracas Central (7° B)
  • Rosario Central * (3º B) vs. San Lorenzo (6º A)

* Ya están clasificados

TyC Sports

