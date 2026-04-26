Juegos Suramericanos de la Juventud: Argentina brilló en Panamá y se subió al podio final

La Arena Roberto Durán fue el escenario de la Ceremonia de Clausura de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. El evento finalizó con el denominado "Desfile de los héroes", un momento donde los más de 2000 atletas de todo el continente ingresaron juntos al estadio, simbolizando la hermandad deportiva.

Los abanderados argentinos en este acto final fueron Zoe Gorski y Valentín Olmos, ambos campeones en atletismo, quienes portaron la celeste y blanca tras una actuación destacada de todo el equipo nacional.

El balance del medallero

Argentina cumplió una actuación sobresaliente, consolidándose como una de las potencias juveniles de la región. El equipo nacional finalizó con:

32 medallas doradas.

39 medallas plateadas.

34 medallas de bronce.

En el balance general, Argentina fue el segundo país que más cantidad de medallas sumó (105), superada únicamente por Brasil (157). Sin embargo, en el ordenamiento del medallero oficial, el tercer puesto se debió a que Venezuela logró 33 doradas, apenas una más que la delegación argentina, a pesar de haber sumado menos podios en el total (83).

Una delegación protagonista

Con 250 atletas, Argentina se presentó en Panamá como la delegación más numerosa de la competencia, ratificando el compromiso con el desarrollo de los deportistas de cara al futuro olímpico. La ceremonia de cierre, que contó con el calor del público panameño, tuvo un broche de oro musical a cargo de la banda panameña (erróneamente citada como mexicana en gacetillas previas) Los Rabanes, despidiendo así una edición histórica para el deporte juvenil suramericano.