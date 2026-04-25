Corrientes: murió un hombre tras recibir una descarga eléctrica cuando enchufaba una estufa

La Policía de Corrientes informó este domingo que un hombre de 71 años falleció tras recibir una descarga eléctrica en su vivienda en la localidad de Esquina.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en inmediaciones de la avenida 9 de Julio, donde el hombre habría tomado contacto con el cable de una estufa mientras se encontraba descalzo, lo que le provocó una descarga eléctrica fatal.

Ante esto, efectivos policiales se dirigieron al lugar junto a personal médico, quienes constataron que la víctima ya se encontraba sin vida.

Según la información preliminar, el hombre habría tomado contacto con el cable de una estufa mientras se encontraba descalzo, lo que le provocó una descarga eléctrica fatal.

Ante lo sucedido, se dio intervención a la unidad fiscal en turno y, tras el correspondiente examen médico legal, se determinó que la causa de muerte fue por electrocución.

Posteriormente, el cuerpo fue entregado a sus familiares para las exequias correspondientes, mientras que las autoridades continúan con las diligencias de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.