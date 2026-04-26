Salud Mental: lanzan un espacio de contención para quienes atraviesan crisis emocionales

Desde la Dirección de Salud Mental de Goya buscan romper con la idea de que el duelo se limita únicamente al fallecimiento de una persona. La Lic. Sabrina Coronel, titular del área, explicó que la propuesta busca abrazar todas las formas de pérdida que atraviesan los ciudadanos.

"Este taller está pensado para brindar apoyo no solo ante la pérdida de un familiar, sino también para quienes transitan el dolor que dejan las rupturas de relaciones, la pérdida de amistades, la desvinculación laboral o de un proyecto de vida", señaló la funcionaria.

El valor de encontrarse entre pares

La iniciativa no reemplaza la terapia individual, sino que la complementa mediante la dinámica grupal. El objetivo es que los participantes puedan resignificar sus experiencias en un ambiente de escucha y respeto absoluto.

"Creemos en la necesidad de acompañar los procesos emocionales. Es un espacio donde nos encontramos entre pares, comprendiendo que el camino del duelo se puede transitar de manera más acompañada y constructiva", enfatizó Coronel.

Datos del encuentro e inscripción

La convocatoria es de modalidad abierta a todo público y se llevará a cabo bajo los siguientes detalles:

Fecha: Martes 28 de abril.

Hora: 16:00.

Lugar: Centro de Día Municipal "Pichón Riviere" (Av. Sarmiento 904, esquina José María Soto).

Inscripciones: Los interesados pueden sumarse o solicitar información enviando un mensaje de WhatsApp al 3777-339378.

Con esta propuesta, el municipio de Goya busca reforzar su compromiso con el bienestar integral y la prevención en salud mental, ofreciendo herramientas gratuitas de contención para los vecinos en momentos de vulnerabilidad.