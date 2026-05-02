Ferro será el rival de Regatas en los cuartos de final

Se terminó el misterio y Regatas Corrientes ya conoce su rival para los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2025/26. Ferro Carriel Oeste eliminó a Peñarol en la Reclasificación y ahora enfrentará el Fantasma en la nueva instancia.

Regatas (tercero en la Fase Regular) clasificó de manera directa a los cuartos de final y aguardaba la definición de las series de Reclasificación para conocer su rival.

Ferro Carril Oeste (quinto en la etapa de grupo) superó este sábado a Peñarol en Mar del Plata 84 a 68 y cerró la primera ronda eliminatoria 3 a 1 a su favor. Ahora tendrá que jugar frente a Regatas con desventaja deportiva.

La serie entre Regatas y Ferro tendrá sus dos primeros juegos en el Fortín Rojinegro donde hace las veces de local el conjunto Fantasma, probablemente durante el próximo fin de semana. Después la llave se trasladará a Caballito y en el caso de ser necesario un quinto partido se regresará a la capital cordobesa. Las fechas no fueron confirmadas por la Asociación de Clubes.

En la presente Liga Nacional, Regatas le ganó las dos veces que enfrentó a Ferro. En el estadio Héctor Etchart, todavía con Juan Varas como DT, se impuso 79 a 77, mientras que en Corrientes, con Leandro Ramella como entrenador, el triunfo fue 77 a 70.

Sin embargo en el partido más importante de la temporada en la final de la Liga Sudamericana disputada en Paraguay durante el mes de diciembre del 2025, Ferro le ganó a Regatas 85 a 68.

La otra llave confirmada de cuartos de final la sostendrán Oberá Tenis Club - Boca Juniors con ventaja deportiva para el elenco misionero. Mientras que Quimsa de Santiago del Estero y Gimnasia de Comodoro Rivadavia esperan sus rivales.