Fiesta Nacional del Surubí: una lancha volcó durante la largada en Goya

Una lancha volcó tras ser embestida por otra en el Riacho Goya, durante la largada de embarcaciones de la Fiesta Nacional del Surubí. El incidente ocurrió este sábado por la tarde en medio de la salida masiva de participantes.

Según se informó, la embarcación dio vuelta campana luego del impacto. La situación generó momentos de tensión entre los presentes por la gran cantidad de lanchas en movimiento.

Sin heridos

Sin embargo, pese al incidente, los tripulantes lograron salir sanos y salvos. La rápida reacción evitó que el hecho tuviera consecuencias mayores.

El episodio se produjo en uno de los momentos más convocantes del evento. La largada reúne cada año a cientos de equipos en el tradicional torneo de pesca deportiva con devolución.

Esta edición de la Fiesta Nacional del Surubí se desarrolla con cifras récord de participación. Según la organización, el concurso cuenta con alrededor de 1.400 equipos inscriptos.