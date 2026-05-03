San Lorenzo cayó como local frente a Independiente

San Lorenzo perdió ante Independiente por 2-1 en la postergada novena fecha del Torneo Apertura 2026. Matías Abaldo y Maximiliano Gutiérrez marcaron los goles del conjunto visitante, Ezequiel Herrera lo hizo para el local.

En el Nuevo Gasómetro, el Ciclón y el Rojo se enfrentaron en un duelo determinante en sus aspiraciones por clasificar a los playoffs.

El triunfo le aseguró a Independiente meterse en los octavos de final y, a pesar de perder, San Lorenzo también estará en los playoffs.

En equipo de Gustavo Quinteros fue quien manejó, la gran parte del tiempo, los hilos del encuentro y anuló la mayoría de los intentos del local de atacar con claridad.

En este contexto, la conexión Abaldo-Gutiérrez está clave en resultado del partido, ya que ambos se asistieron en sus goles.

Mientras que el delantero anotó a los 16 minutos, el defensor lo hizo a los 54 minutos en el complemento.

Cuando parecía que los de Gustavo Álvarez no reaccionaban, se revilarizaron los últimos 20 minutos y el Ciclón se fue con todo.

En ese tanto ir, Herrera encontró una pelota viva en el área de Rodrigo Rey y puso el 1-2 a los 72 minutos.

Desde ese momento, San Lorenzo se fue por completo al ataque en busca del empate y el Rojo tuvo varias chances para liquidar el partido de contragolpe, pero falló cada una de las chanches que tuvo.

Por el contrario, el local tuvo para igualar el partido y no pudo hacerlo a pesar del empujo que tuvieron sobre el cierre.

La mala noticia para el Ciclón es que Alexis Cuello se perderá los octavos de final, ya que fue expulsado sobre el final.

Habrá que esperar al final de la fecha para saber contra quiénes se medirán Independiente y San Lorenzo en la próxima instancia.

Espn