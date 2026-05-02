Abril dejó abundantes lluvias en Corrientes: qué zonas superaron los 360 milímetros

Abril presentó un comportamiento irregular en materia de precipitaciones en Corrientes, con acumulados que variaron entre localidades. De acuerdo al informe de estaciones meteorológicas automáticas y pluviómetros que se monitorean desde el Ministerio de Producción, algunas zonas superaron ampliamente los 360 milímetros, mientras que otras apenas alcanzaron los 100 mm.

¿Cuánto llovió en cada localidad?

Entre los valores más altos del mes se destacó Esquina, que registró 349 mm, posicionándose como una de las localidades con mayor caudal de lluvia en abril. También sobresalieron Saladas con 351,8 mm, Ituzaingó con 369,5 mm y San Miguel con 336 mm, consolidando un núcleo de fuertes precipitaciones en el centro y norte provincial.

En tanto, otras ciudades importantes como Goya acumularon 332,7 mm y Chavarría 299,5 mm, cifras que reflejan un abril con abundantes lluvias en sectores productivos clave. Estos registros resultan relevantes para la actividad agropecuaria, especialmente en zonas donde el agua es determinante para el desarrollo de cultivos y pasturas.

Por otro lado, el informe evidencia sectores con lluvias considerablemente menores. Es el caso de Monte Caseros, que registró apenas 95,3 mm, y Paso de los Libres con 94,4 mm, siendo los valores más bajos del período. Bella Vista también se ubicó en el rango inferior con 119,6 mm.

En la capital provincial, el acumulado mensual alcanzó los 252,2 mm, ubicándose en un nivel intermedio dentro del mapa general. Similar situación se observó en localidades como Virasoro (262,5 mm) y Santo Tomé (260 mm), con registros moderados.

El comportamiento de las precipitaciones durante abril confirma la tendencia de variabilidad climática en la región, donde los eventos de lluvia no se distribuyen de manera uniforme. Este escenario obliga a productores y autoridades a mantener un seguimiento constante de las condiciones meteorológicas, especialmente de cara a los próximos meses.

Finalmente, el acumulado anual 2026 también refleja diferencias entre regiones, con algunas localidades ya superando los 800 mm en lo que va del año. Estos datos permiten dimensionar el impacto del régimen de lluvias en la provincia y su influencia en las distintas actividades económicas.