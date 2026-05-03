Corrientes: en diferentes operativos se detuvo a personas con antecedentes

La Policía de Corrientes informó que el sábado realizó detenciones en la ciudad Capital, comprobando que los demorados tenían antecedentes.

Efectivos del Comando Patrullas llevaron adelante diversos operativos de prevención durante la madrugada del sábado. En dos procedimientos distintos, los uniformados lograron la demora de tres personas que se encontraban merodeando y observando vehículos en la vía pública.

Procedimiento en Avenida Armenia

En los primeros momentos luego de la madrugada, en la intersección de Avenida Armenia y calle Estados Unidos, los efectivos identificaron a dos hombres mayores de edad.

La demora se produjo tras observar que ambos se encontraban visualizando detenidamente los automóviles estacionados en la zona, lo que motivó la intervención policial preventiva.

Demora en Avenida Pedro Ferré y antecedentes

Más tarde, en la misma franja horaria, el personal policial concretó un segundo procedimiento en la esquina de Avenida Pedro Ferré y calle Gobernador Martín Goitia.

Allí se demoró a un hombre de 35 años. Tras las averiguaciones de rigor, se determinó que el individuo poseía antecedentes delictivos por delitos contra la propiedad.

En todos los casos, los demorados fueron trasladados a las comisarías correspondientes. Allí se iniciaron las diligencias de cada caso para determinar su situación y continuar con el proceso administrativo..