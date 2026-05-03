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Fiesta Nacional de Surubí: encuentro de soberanos nacionales y distinciones

Más de una decena de embajadores culturales de Argentina participaron del evento. La Secretaría de Turismo destacó la importancia de afianzar vínculos con otras festividades emblemáticas del país.

Por El Litoral

Domingo, 03 de mayo de 2026 a las 08:30

En una ceremonia cargada de protocolo y gratitud, la Secretaría de Turismo de Goya y la Comupe declararon "Invitados Distinguidos" a las reinas, embajadores y embajadoras de diversas festividades nacionales del país.

El acto tuvo como objetivo reconocer su presencia y afianzar los vínculos de amistad entre las distintas regiones que representan.

Autoridades y anfitriones

El evento, realizado en el sector de los pescadores, contó con la participación de:

  • Sebastián Candia de Biassio, Secretario de Turismo.

  • Raúl “Bucky” González Vilas, Presidente de la COMUPE.

  • Juana Aguirre, 48ª Reina Nacional del Surubí.

  • Constanza Belén Medina, la flamante 49ª Reina Nacional del Surubí.

Presencia de fiestas nacionales

Delegaciones de diversas provincias participaron del intercambio de obsequios y la firma del Libro de Honor. Entre los invitados destacados se encontraron representantes de:

  • Corrientes: Embajadores del Carnaval y la Reina de la Naranja (Bella Vista).

  • Misiones: Reinas del Inmigrante (Oberá) y de la Yerba Mate (Apóstoles).

  • Buenos Aires: Representantes de la Fiesta de la Flor, Ternero y Yerra, Corvina Negra, Girasol y Ave de Raza.

  • Córdoba y Entre Ríos: Reinas del Maní, de la Citricultura y de la Boga.

La ceremonia concluyó con un sentimiento de unidad bajo la premisa que compartieron todos los presentes: “El Río nos Une”.

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