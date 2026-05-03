Fiesta Nacional de Surubí: encuentro de soberanos nacionales y distinciones

En una ceremonia cargada de protocolo y gratitud, la Secretaría de Turismo de Goya y la Comupe declararon "Invitados Distinguidos" a las reinas, embajadores y embajadoras de diversas festividades nacionales del país.

El acto tuvo como objetivo reconocer su presencia y afianzar los vínculos de amistad entre las distintas regiones que representan.

Autoridades y anfitriones

El evento, realizado en el sector de los pescadores, contó con la participación de:

Sebastián Candia de Biassio , Secretario de Turismo.

Raúl “Bucky” González Vilas , Presidente de la COMUPE.

Juana Aguirre , 48ª Reina Nacional del Surubí.

Constanza Belén Medina, la flamante 49ª Reina Nacional del Surubí.

Presencia de fiestas nacionales

Delegaciones de diversas provincias participaron del intercambio de obsequios y la firma del Libro de Honor. Entre los invitados destacados se encontraron representantes de:

Corrientes: Embajadores del Carnaval y la Reina de la Naranja (Bella Vista).

Misiones: Reinas del Inmigrante (Oberá) y de la Yerba Mate (Apóstoles).

Buenos Aires: Representantes de la Fiesta de la Flor, Ternero y Yerra, Corvina Negra, Girasol y Ave de Raza.

Córdoba y Entre Ríos: Reinas del Maní, de la Citricultura y de la Boga.

La ceremonia concluyó con un sentimiento de unidad bajo la premisa que compartieron todos los presentes: “El Río nos Une”.