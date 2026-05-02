Trasladaron al Penal 6 al ginecólogo Dhase para cumplir su condena por abuso sexual

El ginecólogo Gerardo Alejandro Dahse fue trasladado este sábado a la siesta a su centro de alojamiento definitivo en la Unidad Penal N° 6 de San Cayetano para cumplir con la pena que recibió de 7 años de prisión, por una condena por abuso sexual gravemente ultrajante.



Pasadas las 14, un móvil policial con una comitiva especial materializó el traslado del médico que el pasado jueves a la noche, decidió entregarse ante la Justicia al presentarse junto a su abogado ante la Comisaría Cuarta Urbana, donde pasó sus primeras dos noches en prisión.



Por directivas de la Oficina Judicial y luego del Oficio N° 451 de fecha 30 de abril del 2026, recibido por el Juzgado de Ejecución de Penas, se procedió al cumplimiento de la orden de "inmediato traslado" del condenado, dispuesta por el Tribunal Oral Penal N° 1 de Corrientes.



Dahse fue conducido a bordo del móvil policial C-801 de la Comisaría Primera Urbana de Corrientes conducido por el sargento ayudante Sebastian Maciel a cargo del oficial ayudante Alexa Barrios, y junto al sargento ayudante Roberto Acuña, según indicaron a El Litoral fuentes judiciales.



De esta manera, el médico condenado, que además recibió una inhabilitación especial perpetua, comenzó su derrotero tras las rejas, donde deberá pasar los 7 años restantes de su vida.

Juicio en puerta

En paralelo, el Superior Tribunal de Justicia habilitó la realización de un nuevo juicio oral por otro caso. En este expediente, Dahse está procesado por abuso sexual con acceso carnal contra una paciente que era menor de edad al momento de los hechos.