River avanza por otro campeón del mundo: cómo es el contrato que le ofreció a Nicolás Otamendi

River Plate avanza en la búsqueda de refuerzos para el próximo mercado de pases y quiere un salto de calidad en defensa con la contratación de un campeón del mundo. La dirigencia le presentó a Nicolás Otamendi una oferta por 18 meses y espera una respuesta del defensor.

El campeón del mundo abrió la puerta a una posible negociación y, por primera vez, analiza seriamente regresar al fútbol argentino. La decisión final llegaría después de la próxima Copa del Mundo.

Desde Núñez siguen de cerca la situación del zaguero, cuyo contrato con el Benfica finaliza en junio. De esta manera, River no tendría que pagar por su pase, aunque sí afrontar un salario elevado.

Además del club argentino, Otamendi también recibió propuestas del Valencia y del fútbol de Arabia Saudita. Sin embargo, la oferta del Millonario sería la que más seduce al defensor.

Con información de TyC Sports.