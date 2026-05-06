Racing busca volver a la victoria frente a Botafogo

Botafogo y Racing se enfrentarán, desde las 21:30, en el Estadio Olímpico Nilton Santos por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El Fogao llega líder y un triunfo lo acercará a los octavos, mientras que la Academia está obligada a ganar para seguir soñando con la clasificación directa y evitar los playoffs. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Botafogo y Racing al duelo por la Copa Sudamericana

El Fogao marcha primero en la zona con siete puntos tras haberle ganado 3-2 a Racing en el Cilindro de Avellaneda y 3-0 a Independiente Petrolero en Río de Janeiro, y empatar 1-1 con Caracas en Venezuela. Botafogo sabe que depende de sí mismo para finalizar en el primer lugar, pero para eso deberá ganar sus tres partidos, incluido el de este miércoles ante la Academia.

En el Brasileirao deambula por la mitad de tabla y actualmente se encuentra décimo con 17 puntos, muy lejos de los primeros puestos en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, pero también a dos unidades de los lugares de descenso directo.

Por su parte, Racing no logra levantar cabeza y llega muy golpeado al duelo de esta noche. El empate 1-1 contra Caracas lo privó de quedar a tiro de Botafogo y antes del arranque de la fecha 4 está tercero en el Grupo E, lo que lo dejaría eliminado no solo de los octavos de final sino que también de los playoffs contra uno de los terceros de la Copa Libertadores.

La Academia cerrará la fase de grupos de la Sudamericana con dos partidos de local, sin público, ante Independiente Petrolero y Caracas, por lo que traerse un buen resultado de Brasil lo dejará expectante pensando en el segundo semestre. El triunfo por 3-2 del equipo venezolano en Bolivia, al mismo tiempo, hace que la excursión en Río de Janeiro cobre mayor importancia.

A su vez, el último domingo igualó sin goles con Huracán y se metió en los octavos de final del Torneo Apertura gracias a que ni Tigre ni Sarmiento ganaron sus respectivos partidos. La mala presentación en la fase regular del campeonato hizo que Racing termine octavo y por eso deberá visitar a Estudiantes en La Plata el próximo domingo buscando un lugar en cuartos de final.

El camino de Botafogo en la Sudamericana seguirá visitando a Independiente Petrolero en Bolivia y Racing recibirá a Caracas de Venezuela en Avellaneda.

El probable once inicial de Botafogo vs. Racing, por la Copa Sudamericana

Neto; Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Vitinho; Edenilson, Cristian Medina, Danilo; Matheus Martins, Arthur Cabral y Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.

La posible formación de Racing vs. Botafogo, por la Copa Sudamericana

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Alan Forneris o Bruno Zuculini; Santiago Solari, Adrian Martinez y Adrián Fernández o Duvan Vergara. DT: Gustavo Costas.

Botafogo vs. Racing, por la Copa Sudamericana: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 21:30

TV: ESPN

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

VAR: Leodán González (URU)

Estadio: Olímpico Nilton Santos

TyC Sports