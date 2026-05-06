El Federal A será televisado: Boca Unidos protagonizará la primera transmisión

El Torneo Federal A dará un paso clave en su historia reciente, pues volverá a tener presencia en la televisión nacional.

A partir de la fecha 8, Fox Sports comenzará a transmitir partidos del certamen, marcando el regreso de la tercera categoría del fútbol argentino a una pantalla de alcance masivo.

Sin embargo, hay un punto que genera sorpresa: solo se televisará un partido por fin de semana. Es decir, pese a la expectativa que genera el anuncio, la cobertura será limitada a un único encuentro por jornada.

El debut de este nuevo acuerdo será con el choque entre Boca Unidos de Corrientes y Sol de América de Formosa, que se disputará en el estadio Leoncio Benítez. Ese encuentro será el encargado de inaugurar esta nueva etapa para el Federal A, que busca recuperar protagonismo y visibilidad.

Más allá de la limitación en la cantidad de encuentros televisados, el regreso a la TV nacional es visto como una oportunidad para potenciar la competencia, atraer sponsors y acercar a nuevos públicos a una categoría históricamente postergada en términos de difusión.

La información fue adelantada por el periodista Diego País en el sitio Interior Futbolero, y rápidamente generó repercusión en el mundo del ascenso. Ahora, la pelota vuelve a rodar también en la pantalla chica.

La Voz