La emotiva carta de Mica Viciconte por los 4 años de Luca que enterneció a sus fans

Mica Viciconte volvió a compartir un momento muy especial de su vida familiar y emocionó a sus seguidores al celebrar el cumpleaños número 4 de Luca, el hijo que tiene junto a Fabián Cubero.

A través de su cuenta de Instagram, la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) publicó una serie de fotos y videos donde mostró cómo fue el íntimo festejo del pequeño, rodeado de cariño y junto a sus compañeros del jardín.

En las imágenes se pudo ver a Luca disfrutando de la celebración escolar, soplando las velitas acompañado por sus papás y compartiendo distintos momentos con las maestras y amigos de la sala. Uno de los clips que más repercusión generó fue el de los nenes cantándole el feliz cumpleaños en inglés.

Pero además de las postales del festejo, Mica Viciconte conmovió con el extenso mensaje que le dedicó a su hijo en esta fecha tan especial. “Feliz cumple, mi vida. Hijo, hoy cumplís 4 años y no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo... parece que fue ayer cuando te tuve por primera vez en mis brazos”, escribió.



Luego, abrió su corazón con palabras cargadas de emoción: “Sos lo más lindo que me pasó en la vida, mi mayor alegría, mi amor infinito. Tenés una dulzura y una sensibilidad que me emocionan todos los días... sos puro amor y ojalá la vida siempre te cuide eso tan especial que tenés”.

Uno de los momentos más sensibles del posteo llegó cuando reveló una frase que Luca le dijo y que la movilizó profundamente. “Hoy, con algo tan simple, me llenaste el corazón: ‘Mami, ¿hoy te quedás?’. Y en ese momento entendí todo... que no hay nada más importante que estar a tu lado, acompañarte, mirarte crecer y no perderme ni un segundo de tu vida”, expresó.



Además, la influencer agradeció todo lo vivido junto a su hijo durante estos años. “Gracias por enseñarme tanto siendo tan chiquito, por cada abrazo, cada risa y cada mirada llena de amor. Sos mi todo”, escribió.

Antes de cerrar el mensaje, adelantó que el festejo continuará durante el fin de semana junto a los amigos del pequeño. “El sábado vas a festejar con tus amiguitos y sé que vas a ser muy feliz... y yo voy a estar ahí, mirándote, guardando cada momento para siempre. Te amo con toda mi alma, para siempre”, concluyó.

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