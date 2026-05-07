Limitar tecnología china le costaría más de 432 mil millones de dólares a la Unión Europea

Las nuevas propuestas de la Unión Europea para endurecer las normas de ciberseguridad y limitar el uso de tecnología china en sectores estratégicos podrían generar un fuerte impacto económico en el bloque.

Según un estudio difundido por la Cámara de Comercio de China ante la UE (Ccceu), reemplazar equipos y componentes de proveedores chinos tendría un costo superior a u$s432.000 millones durante los próximos cinco años.

El informe fue elaborado por la consultora KPMG y sostiene que la eliminación gradual de tecnología considerada “de alto riesgo” afectaría especialmente a industrias clave vinculadas a la transición digital y energética europea.

Qué plantea la Unión Europea

Las nuevas regulaciones impulsadas por Bruselas buscan reforzar la seguridad informática y reducir la dependencia de empresas extranjeras en sectores considerados críticos.

Dentro de ese esquema, la UE propone retirar progresivamente equipos y componentes de proveedores catalogados como “de alto riesgo”, una definición que apunta principalmente a compañías chinas, entre ellas el gigante tecnológico Huawei.

El plan incluye restricciones en áreas sensibles como telecomunicaciones, energía e infraestructura digital.

Además, la Comisión Europea recomendó esta semana limitar el uso de fondos comunitarios para proyectos que incluyan inversores eléctricos provenientes de proveedores considerados riesgosos. Según Bruselas, estos dispositivos podrían incluso facilitar apagones remotos en redes eléctricas de países miembros.

La respuesta de China

El Gobierno chino y empresas afectadas cuestionaron con dureza las iniciativas europeas. Pekín pidió eliminar de la legislación las referencias a “países que generan preocupaciones en materia de ciberseguridad” y criticó el concepto de “alto riesgo”.

La semana pasada, autoridades chinas advirtieron que podrían aplicar contramedidas contra la UE si las regulaciones avanzan sin modificaciones sustanciales.

Desde Huawei también rechazaron las restricciones y sostuvieron que las decisiones responden a motivaciones políticas más que técnicas.

El costo económico para Europa

Según el estudio encargado por la Ccceu, sustituir proveedores chinos en 18 sectores estratégicos costaría a la Unión Europea alrededor de 367.800 millones de euros, equivalentes a más de u$s432.830 millones, entre 2026 y 2030.

El informe sostiene que el impacto económico se explicaría por varios factores, entre ellos la necesidad de reemplazar infraestructura y hardware ya instalado, así como la amortización anticipada de activos tecnológicos.

También habría una menor eficiencia operativa como consecuencia, y diversos retrasos en los procesos de digitalización.

Entre los sectores más afectados aparecen las telecomunicaciones y la energía, considerados pilares centrales de los planes europeos de modernización tecnológica y transición ecológica.

Alemania sería el país más perjudicado

El estudio indicó que al menos seis países europeos enfrentarían pérdidas superiores a €10.000 millones:

Alemania

Francia

Italia

España

Polonia

Países Bajos

El caso más crítico sería el alemán. Según las estimaciones, el costo para Alemania ascendería a €170.800 millones, casi la mitad del impacto total proyectado para todo el bloque europeo.

Las normas todavía se encuentran en una etapa inicial de discusión dentro de las instituciones europeas. Tanto los gobiernos nacionales como el Parlamento Europeo deberán debatir y negociar el contenido final de la legislación, un proceso que podría extenderse durante varios meses e incluir modificaciones importantes.

Mientras tanto, la disputa entre Bruselas y Pekín suma un nuevo capítulo en medio de la creciente competencia global por el control de la tecnología, las telecomunicaciones y la infraestructura estratégica.

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