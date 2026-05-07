La reacción de Thiago Medina tras la confirmación del nuevo romance de Daniela Celis

Tras confirmarse que Daniela Celis comenzó una relación con Nick Sicaro, exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada, Thiago Medina —con quien tiene dos hijas— volvió a expresarse públicamente y generó repercusión, aunque no necesariamente se refirió a su expareja.

Días atrás, cuando empezaban a circular versiones sobre el vínculo, él había marcado distancia: “No me sumo al teatro”. Ahora, el joven oriundo de González Catán utilizó sus redes sociales para compartir una serie de publicaciones que no pasaron inadvertidas.

En una de ellas, mostró una visita a la Catedral de Luján junto a sus hijas. “Vinimos a agradecer por todo lo lindo que estamos pasando”, escribió, acompañando imágenes en familia.



Sin embargo, luego subió un carrete de fotos a su feed con un mensaje que encendió las alarmas entre sus seguidores. “No estoy en uno de mis mejores momentos, pero estamos haciendo lo posible para llegar donde quiero estar. Gracias Dios, por hoy permitirme estar acá”, escribió Thiago.

En las imágenes se lo ve compartiendo un momento luego de comer, con una copa de vino, y con varios elementos de tinte religioso: desde un rosario en su muñeca hasta prendas con estampas vinculadas a lo espiritual, como un ángel o una reinterpretación de “La última cena”.

Rápidamente, sus seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo. “Hermoso, no sueltes a Jesús”; “No hay nada más lindo que tu amor propio”; “Siempre para adelante”; “Todo llega en su momento justo”; “Te amamos y esperamos que salgas adelante por vos y tus hijas”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

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