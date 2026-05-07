Sorpresivamente, Yipio abandona Gran Hermano Generación Dorada: los motivos

La gala de este miércoles en Gran Hermano estuvo marcada por la emoción y una salida inesperada que sacudió la convivencia. Yipio, una de las participantes más comentadas de esta edición, tomó la decisión de abandonar la competencia de forma inmediata tras recibir noticias delicadas sobre su círculo íntimo.

La jornada comenzó con un clima de incertidumbre luego de que el conductor, Santiago del Moro, adelantara a través de sus redes sociales que algo importante estaba por suceder. Al inicio de la transmisión por Telefe, se confirmó el motivo: la producción decidió activar el protocolo de comunicación tras un pedido expreso del exterior.

De esta manera, Yipio fue convocada al confesionario, donde se le informó que su madre se encuentra atravesando un problema de salud. Fue la propia pareja de la participante quien se comunicó con la producción para solicitar que se le informara a la jugadora sobre la situación, considerando la gravedad del cuadro.

La decisión de Yipio de abandonar Gran Hermano Generación Dorada

Tras conocer los detalles y evaluar la situación, Yipio no dudó en priorizar a su familia. Entre lágrimas y con el apoyo de sus compañeros, que quedaron en shock por la noticia, la participante cruzó la puerta de la casa para reencontrarse con los suyos.

Del Moro explicó durante el programa que, ante este tipo de situaciones de fuerza mayor, el bienestar de los participantes y sus familias es la prioridad absoluta. Por el momento, no se han brindado más detalles sobre el estado de salud de la madre de la jugadora, pero su salida deja un vacío importante en la estrategia del juego de cara a las próximas nominaciones.

Los nominados de Gran Hermano Generación Dorada

Así quedó la placa parcial de nominados este miércoles tras el abandono de Yipio:

Danelik

Emanuel

Cinzia

Luana

Zunino

Dani

minutouno.com