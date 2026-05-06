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CURUZÚ CUATIÁ

Siniestro vial en Corrientes: murió una adolescente al chocar en moto contra un árbol

Otra menor sigue internada con heridas de consideración. 

Por El Litoral

Miércoles, 06 de mayo de 2026 a las 09:36

 

Una adolescente murió ayer a causa de un siniestro vial ocurrido en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá. El hecho se produjo en inmediaciones de la avenida Eva Perón, cerca de las 19:30.

El siniestro

Según fuentes policiales, dos menores de 14 y 15 años circulaban en una motocicleta y, por causas que se investigan, perdieron el control del vehículo e impactaron contra un árbol.

Ambas fueron trasladadas al Hospital Civil “Fernando Irastorza”, donde se informó la muerte de la adolescente de 14 años. La otra menor sigue internada por las heridas.

Las circunstancias del hecho continúan bajo análisis a partir de los elementos encontrados en la zona del siniestro.
 

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