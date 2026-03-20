Semana Santa: escapadas, experiencias y propuestas

Semana Santa se consolida como uno de los momentos más esperados del calendario para hacer una pausa y regalarse una escapada. En este fin de semana XL , los destinos se transforman en escenarios donde el descanso se combina con gastronomía, naturaleza y experiencias para todas las edades.

Desde el sur del país hasta la selva misionera, pasando por propuestas urbanas y destinos internacionales, distintas cadenas hoteleras presentan programas especiales para vivir Pascuas de una manera diferente, con propuestas que van mucho más allá de la estadía.

Amérian: Pascuas para jugar, compartir y sorprenderse

Con una propuesta pensada para disfrutar en familia, Amérian celebra las Pascuas con actividades que combinan entretenimiento, tradición y gastronomía.

La clásica Búsqueda de Huevos de Pascua vuelve a ser protagonista, invitando a los huéspedes a recorrer distintos espacios del hotel en busca de más de 150 mini huevos de chocolate. A esto se suman desayunos temáticos con rosca de Pascuas y sabores típicos de la fecha, con la participación de hoteles en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, junto a Mérit Leloir y Mérit San Telmo.

En el cinco estrellas Gran Amérian Carlos V, en Termas de Río Hondo, la experiencia se amplía con shows en vivo, kermés, juegos, búsqueda del tesoro y sorteos, además de detalles especiales como huevos artesanales en cada habitación. El sábado se destaca el espectáculo del ballet Perfume de Carnaval con su interpretación de la “Misa Criolla”.

Como parte de la propuesta, Entre Árboles , el nuevo hotel boutique de la marca Singular Collection, invita a vivir una experiencia inmersiva en la selva misionera. Con houses elevadas entre las copas de los árboles, el concepto propone desconectar del ritmo cotidiano y reconectar con la naturaleza en un entorno de diseño, privacidad y servicio personalizado.

Los Cauquenes: Pascuas en el fin del mundo

En Ushuaia, a orillas del Canal Beagle, Los Cauquenes Resort + Spa + Experiences combina naturaleza y confort en un entorno único.

Durante Semana Santa, el desayuno buffet incorpora una ambientación especial con roscas y huevos de chocolate. El domingo, la celebración se traslada al exterior con una búsqueda de Pascuas en los jardines y la playa del hotel.

La propuesta se completa con experiencias propias del destino : excursiones, navegación, caminatas y momentos de relax en el spa, junto con una gastronomía que pone en valor los sabores locales en un entorno privilegiado.

Loi Suites: experiencias entre selva, montaña y ciudad

Con presencia en destinos emblemáticos, Loi Suites propone vivir Pascuas desde distintas perspectivas, combinando naturaleza, gastronomía y recreación.

En Loi Suites Iguazú, la experiencia se desarrolla en plena selva misionera, con un menú especial de cinco pasos y una agenda que incluye talleres, actividades recreativas, caminatas y degustaciones regionales.

En San Martín de los Andes, Loi Suites Chapelco propone una celebración que se centra en un menú patagónico de tres pasos: desde una velouté de hongos de pino con notas ahumadas, hasta una trucha asada con cremoso de calabaza y salsa parmesana —con opción de carnes—, finalizando con un huevo de Pascua relleno de ganache de chocolate blanco y caramelo.

En Buenos Aires, Loi Suites Recoleta ofrece una propuesta urbana con una carta especial en su restaurante Jardín de Invierno. Disponible durante todo el fin de semana largo, esta experiencia permite disfrutar de una pausa gourmet en pleno corazón de la ciudad, combinando la dinámica urbana con momentos de relax en un entorno elegante y luminoso.

Tivoli Ecoresort Praia do Forte: Pascuas entre naturaleza y entretenimiento

En el litoral de Bahía, Brasil, Tivoli Ecoresort Praia do Forte propone una experiencia integral donde la naturaleza y el entretenimiento conviven en equilibrio.

Durante el fin de semana largo, el resort despliega una programación para todas las edades con talleres, actividades lúdicas, deportes, clases artísticas, música en vivo y espectáculos temáticos.

Entre los momentos más significativos se destaca la misa de Pascua al aire libre, que suma una instancia de conexión en medio del entorno natural. La propuesta se completa con un esquema que combina gastronomía, descanso y actividades en un mismo lugar.

Más allá de Semana Santa: escapadas durante todo el año

Más allá de Pascuas, los fines de semana largos se consolidan como oportunidades ideales para viajar, desconectar y reconectar.

En este contexto, las propuestas hoteleras evolucionan hacia experiencias cada vez más completas, donde el descanso se combina con gastronomía, bienestar y actividades, adaptándose a distintos estilos de viajero.

Semana Santa se presenta como el punto de partida ideal para reconectar, pero también como el inicio de un calendario donde cada fin de semana largo puede convertirse en una nueva oportunidad para viajar, descubrir y disfrutar.

FUENTE: BRERA PR