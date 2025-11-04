†

ALEJANDRO PONT RIERA

Q.E.P.D.

Falleció el 01/11/2025. Jorge O. Benchetrit Riera y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Ale y acompañan a Nelly, Belén, Ma. Sara, Francisco, Caro y Juan en este momento doloroso y ruegan por su eterno descanso.

†

ALEJANDRO PONT RIERA

Q.E.P.D.

Falleció el 01/11/2025. Alberto Brayer, Isabel Micaela Sanchez y sus Hijos Mercedes, Isabel y Manuel, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Ale, y acompañan en este doloroso momento a Carolina, Juan Emilio, Nelly y toda la familia PontRiera Morales, rogando por su eterno descanso.