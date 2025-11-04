†

FRANCISCO JOSÉ “PEPI” WIPPLINGER

Q.E.P.D.

27/02/1940 + 01/11/2025

Falleció en la Provincia de Misiones. La Ministra de Industria, Trabajo y Comercio de la Provincia de Corrientes, Dra. Mariel Gabur, participa con profundo pesar el fallecimiento del empresario Francisco José “Pepi” Wipplinger. “Pepi” fue un querido empresario y referente que deja una huella imborrable por su calidez humana y su compromiso con el desarrollo regional.

Querido Pepi, el que deja huella no se va nunca; vivirás entre nosotros eternamente.

Acompaño con afecto a sus hijos y a su compañera de vida, Sra. Andrea Piccoli, en este difícil momento.

†

