Personal integra todo su ecosistema de servicios bajo una sola marca: el impacto en Corrientes

Consolidando su liderazgo tecnológico, los servicios que brinda Telecom Argentina S.A. se unifican con una única identidad marcaria y a partir de hoy se denominará Personal. La compañía líder en tecnología y conectividad en la Argentina da un paso más en su evolución digital y consolida su identidad bajo una única marca, integrando sus servicios y soluciones en una propuesta innovadora. Para Corrientes y el interior del país se espera más inversión en fibra óptica en 2026 con una mirada ecológica y que dé aún más respuestas a los clientes.

La transformación digital que Personal presentó esta semana en Buenos Aires no se limita a un cambio de nombre ni a una reorganización interna de marcas. La decisión de unificar todos los servicios de Telecom Argentina S.A. bajo una única identidad tiene un alcance federal, con impacto directo en provincias como Corrientes, donde la conectividad sigue siendo una herramienta clave para achicar brechas y ampliar oportunidades.

Personal se consolida como la marca madre del ecosistema de servicios digitales líder del país, integrando conectividad fija y móvil, entretenimiento, billetera virtual, soluciones para hogares inteligentes y tecnología para empresas. Pero hacia adelante, el dato que marca un punto de inflexión es otro: a partir de 2026, la compañía dejará de utilizar cables de cobre, acelerando la migración hacia tecnologías más eficientes, estables y sustentables.

“La red HFC es una red mucho más sensible; lo que buscamos es dar una solución definitiva al cliente”, señalaron durante la conferencia, al detallar que la migración forma parte de un plan de modernización sostenido, con inversiones anuales que rondan los 700 millones de dólares y que apuntan a mejorar la calidad, estabilidad y sustentabilidad del servicio en todo el país.

Personal: una única identidad marcaria

La personalización es uno de los rasgos más distintivos de esta nueva etapa. Las tecnologías emergentes permiten adaptar servicios y soluciones a cada persona, respetando su singularidad y diversidad, y acompañando sus necesidades en tiempo real. “El mercado de las telecomunicaciones y los servicios digitales atraviesan un proceso de transformación acelerada, con nuevos actores, mayor competencia y expectativas cada vez más altas por parte de los clientes. En ese contexto, trabajamos en la construcción de un ecosistema de servicios que parte de nuestra fortaleza histórica, la conectividad, y evoluciona para ofrecer experiencias simples, integradas y relevantes”, señaló Gonzalo Hita, COO de Personal.

En el medio del avance tecnológico, Personal busca volver al centro: las personas. De hecho, ese es el mensaje emocional detrás de los spots que ya circulan en redes sociales tras este recambio. Por eso, si bien el uso de la IA y la tecnología están a la vista, se busca identificar aún más las necesidades de los usuarios de toda la Argentina.

“La evolución de nuestra arquitectura marcaria refleja esa mirada. Integrar todo bajo una única marca nos permite expresar con claridad quiénes somos y construir un ecosistema que, más allá de la innovación tecnológica, prioriza la conexión humana, la cercanía y la relevancia en cada experiencia”, agregó.

Ecosistema digital que potencia la experiencia

La nueva arquitectura incluye:

Personal Fibra y Personal Móvil: conectividad fija y móvil con tecnología de punta.

Personal Flow: plataforma de entretenimiento con TV en vivo, streaming y contenidos on demand.

Personal Pay: billetera virtual que conecta a las personas con su dinero de manera simple y segura.

Personal Smarthome y Tienda Personal: soluciones para hogares inteligentes y tecnología accesible para la vida cotidiana.

Personal Tech: servicios integrales para empresas, organizaciones y gobiernos.

Un compromiso ambiental claro y una mirada de industria nacional

Durante la conferencia, Personal también destacó el compromiso ambiental que acompaña esta transformación. La eliminación progresiva del cobre, la modernización de infraestructuras y la optimización del consumo energético forman parte de una estrategia más amplia que apunta a reducir cerca del 60% de las emisiones de la compañía hacia 2034, bajo estándares controlados por organismos internacionales.

En paralelo, la marca reafirmó su enfoque en la inclusión digital, un eje con impacto concreto en el interior del país. Programas como Nuestro Lugar, Digit@llers y las Academias Digitales ya alcanzaron a más de 30 mil personas, muchas de las cuales accedieron por primera vez a formación en programación, diseño web y habilidades digitales con salida laboral. La tecnología, insistieron, no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de desarrollo social.

Finalmente, otro de los temas que más se conversó fue el impacto de las plataformas on-demand en los nuevos consumos. Por eso, para Personal Flow el 2026 vendrá cargado de más producciones nacionales. "Vemos en la industria nacional un interés de parte de los usuarios así que ya tenemos tres contratos cerrados para producciones de series en 2026, además de la segunda temporada de Viudas Negras, uno de nuestros grandes éxitos de este año", señalaron.

“Creemos que el diferencial está en volver a poner a las personas en el centro. La tecnología potencia, pero el sentido lo construyen las personas”, expresó Silvana Cataldo, directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal. Una visión que busca traducirse tanto en grandes ciudades como en localidades más pequeñas, donde la conectividad puede cambiar rutinas, economías y proyectos de vida.

Desde Corrientes, el impacto de esta integración se lee en clave de futuro: mejor conectividad, más opciones de acceso y una infraestructura pensada para llegar incluso a los rincones donde antes no había alternativas. En un territorio diverso y extenso, la promesa es clara: que la transformación digital también sea federal.