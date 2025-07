Coty Romero, a corazón abierto sobre su presente con Nacho: “Nos gustaría ser padres”

Coty Romero buscó disipar definitivamente los rumores de embarazo: “Me están preguntando bastante eso, pero no. Fue que me cayó algo mal de la comida, que ya venía mal, con dolores de estómago”, explicó. Aclaró que, después de revisarse, los médicos le indicaron que su malestar se debía a una inflamación estomacal, exacerbada por el estrés de los ensayos y las comidas que no acostumbra consumir. “Creo que fue la picada que comí lo que me terminó de caer mal”, añadió, con una referencia específica a alimentos que no forman parte de su dieta habitual, como el salamín y el jamón crudo. Romero aprovechó para enfatizar que, aunque en este momento no hay ningún bebé en camino, tanto ella como Nacho sueñan con la idea de ser padres algún día: “Descartamos todo lo del embarazo, nada de eso. Sí, en algún momento nos gustaría, los dos dijimos que en algún momento nos re gustaría, obvio, ser padres, pero mucho más adelante, pasando los 30″, remarcó Coty.

Coty Romero brillaba en la pantalla gigante del Cantando 2024 aquella noche, pero no era su usual energía la que dominaba el escenario. Desde su hogar, conectada a través de videollamada, la joven, parte de uno de los equipos favoritos del certamen, apareció visiblemente debilitada, con un tono pálido y un gesto que delataba un malestar profundo. “Estuve con vómitos”, confesó ante las cámaras, revelando que una picada que había degustado le había caído mal. La comida, aparentemente inofensiva, desencadenó una serie de síntomas que la llevaron a mantenerse fuera del estudio.

Esta afirmación trajo alivio a sus seguidores, pero también hizo crecer la curiosidad en torno a su futuro con Castañares, quien también conquistó al público en Gran Hermano. Así, de momento, el foco de Coty sigue puesto en la competencia, y aunque los rumores la acompañen, ella parece determinada a dejarlos atrás.

No obstante, la historia no resultaba tan sencilla. La incertidumbre aumentó cuando Romero comentó que Cristian U., quien también probó la misma picada, no había sentido ningún síntoma. “Si a Cristian no le cayó mal, por eso se me hace raro”, admitió Coty, en un intento de hallar respuestas a su inesperado malestar. Las palabras de la joven generaron en el estudio una oleada de especulaciones, y, como un murmullo, comenzó a asomar la vieja pregunta: ¿podría tratarse de algo más? Así, las especulaciones sobre un posible embarazo no tardaron en agitarse, entre los integrantes del programa y el público.

El ambiente en el estudio se tornó de empatía y respeto. A lo largo de la transmisión, se mostraron comprensivos con su situación y la animaron a descansar. Incluso, durante la evaluación, comentaron acerca de su estado de salud, reconociendo el esfuerzo que la joven hizo al presentarse, aunque fuera de manera virtual. Finalmente, después de recibir la puntuación —que desafortunadamente no fue suficiente para avanzar sin dificultad— le desearon una pronta recuperación, destacando su valentía por presentarse en esas condiciones.

Este rumor sobre un potencial embarazo no surgió de la nada. Hace poco, en una transmisión de PPZ Stream, la joven habló con ternura de los regalos que preparó para su pareja, Nacho Castañares, por su cumpleaños. “Le di 22 regalos, todos en cajitas chiquitas: un cepillo de dientes de Disney, una pasta de dientes de Disney. Él no captaba nunca la indirecta. Nacho me decía, ‘¿por qué todo chiquito, todo de nene?’”, contó entre risas. La insinuación no pasó desapercibida, y la periodista Luciana Elbusto bromeó: “¡Estás embarazada!”. La reacción de Coty, con un exclamado “¡Ay, no…! ¡Te imaginás!”, dejó abiertas las puertas a nuevas conjeturas.