Juan Pablo Valdés cerró su agenda en Nueva York destacando el impacto del gasoducto para Corrientes

El mandatario correntino, Juan Pablo Valdés, finalizó su agenda internacional en Estados Unidos tras integrar un panel de gobernadores en la "Argentina Week".

Durante su presentación ante inversores globales, el mandatario puso el foco en el desarrollo de infraestructura energética, subrayando el rol fundamental que cumplirá el gasoducto Chaco - Santa Catalina para el crecimiento de la región.

Energía como motor de desarrollo

Valdés explicó que la llegada del gas natural no solo impactará en la calidad de vida de más de 2,6 millones de personas residentes en Corrientes y Misiones, sino que actuará como un catalizador para la competitividad industrial.

"Esto abrirá oportunidades a los sectores logísticos, químicos y alimentarios, facilitará la exportación de productos agroindustriales deshidratados e impulsará nuevos modelos de negocio, como plantas de GNL o GNC", detalló el mandatario.

El proyecto se presenta como una oportunidad para que la provincia deje de ser un punto periférico y se convierta en un nodo energético estratégico para el NEA. Según el gobernador, la integración de esta infraestructura con reglas claras de juego atraerá capitales extranjeros orientados a proyectos productivos de gran escala.

Apuesta por la inversión y el empleo

Para la administración provincial, la seguridad jurídica y el marco legal vigente son los pilares para transformar el potencial de la obra en realidad tangible.

"Nos posicionaremos como un nodo energético del NEA y atraeremos nuevos proyectos e inversiones que, a su vez, generarán empleo genuino para más correntinos", aseguró el gobernador al concluir el foro en territorio estadounidense.