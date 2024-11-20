"Separados...": Paula Chaves y Pedro Alfonso sorprendieron con su anuncio

Este martes, Paula Chaves y Pedro Alfonso sorprendieron a sus seguidores con una nueva revelación, luego de haber compartido en el streaming de Bondi que habían decidido comenzar terapia de pareja.
En un divertido video compartido a través de sus historias de Instagram, el actor sorprendió a sus seguidores al revelar la decisión que tomó junto a la modelo: “Vamos a vivir en cuartos separados. Ya se decidió. Porque supuestamente ronco”, comentó entre risas el productor.
“Te grabé”, le respondió la modelo a Pedro, a lo que él le advirtió en tono juguetón: “No vas a conocer mi cuarto”. Paula, sin perder el ritmo, contestó: “Tan extremista”, mientras Pedro continuaba, “Duermo estresado tratando de no…”. La respuesta de Paula no se hizo esperar: “Dormís bastante profundo, porque si dormís estresado no roncarías”, haciendo referencia al motivo que, según Pedro, justifica su decisión.
Al respecto, Paula reflexionó sobre cómo su relación podría mejorar si siguieran durmiendo en habitaciones separadas: “Nos vamos a llevar mucho mejor si dormimos en cuartos separados. ¿Por qué empezamos a tomar en dos mates?". Pedro, con su característico humor, aclaró: “Porque tardás mucho”, a lo que Paula respondió: “¿Y estamos mal tomando un mate cada uno? No, estamos re bien, compartimos un termo”.
También reflexionaron sobre su relación y cómo lograron adaptarse a su propio estilo de matrimonio. “El matrimonio tiene que ser así, busquemos nuestra forma. No te estructures, si nosotros la pasamos bien, nos divertimos, nos reímos”, comentó la influencer, dejando claro que lo más importante para ellos es la felicidad y el disfrute mutuo.
Entre risas y complicidad, Pedro la bromeo diciendo: “Me vas a extrañar. Me vas a pedir que vuelva y no voy a volver”. Ante esto, Paula comenzó a cantar: “Me va a extrañar… mirá si Montaner nos hizo la canción por este momento, a ver cantala”. A lo que el actor le respondió entonando: “Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar… ¿ves? Estamos juntos en un mismo cuarto”.
Entre risas y bromas, la pareja dejó claro que su relación sigue siendo sólida, a pesar de las curiosas decisiones y pequeñas anécdotas que comparten con sus seguidores.
FUENTE: minutouno.com