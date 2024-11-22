Murió Roberto Giordano, el emblemático peluquero de los famosos

El mundo de la farándula está de luto. Roberto Giordano, el emblemático peluquero, murió a los 75 años. El hecho habría ocurrido en el Sanatorio Mater Dei de Palermo en el marco de una cirugía por el cambio de una operación de marcapasos.

El peluquero y peinador de numerosas figuras como Valeria Mazza, Andrea Frigerio, Pampita, Nicole Neumann, Dolores Barreiro.

Los restos del empresario serán cremados este sábado en el Cementerio de La Chacarita.

Durante las décadas de 1980 y 1990, se convirtió en una figura mediática gracias a sus desfiles, que combinaban glamour, música y celebridades en escenarios icónicos. Su lema, “¡No me peguen, soy Giordano!”, quedó inmortalizado en la cultura popular, al igual que su impronta única en el mundo del estilismo.

En 2022, el peluquero había sido operado del corazón por el doctor Jorge Belardi, un neurocirujano que es una eminencia. En ese momento le hicieron un cateterismo de última generación. En aquel momento llegó a pesar tan solo 60 kilos y estaba muy débil. Incluso por momentos perdía la lucidez.

La caída de Roberto Giordano

Roberto Giordano, el peluquero que fue un referente de la moda en los noventa y creó un imperio con decenas de sucursales en el país y el exterior, terminó en la ruina. El coiffeur de Mirtha Legrand, Valeria Mazza, Andrea Frigerio, Pampita y Nicole Neumann, entre otras famosas, se mudó a Uruguay mientras lo investigaba la justicia argentina.

Todo empezó cuando la Justicia Comercial ordenó su quiebra, en diciembre de 2010, después que sus acreedores rechazaron la propuesta formulada en el marco del concurso preventivo. Entre ellos estaban la Federación Nacional de Trabajadores de Peluquería, Estética y Afines; la Obra Social del Personal de Peluquería, el Sindicato de la actividad; el Fisco Nacional y cien de sus 500 empleados.

Luego hubo una primera causa judicial por evasión previsional de más de seis millones de pesos en 2014, pero fue sobreseído cuatro años más tarde. Mientras tanto, aumentaban sus deudas laborales, previsionales, comerciales y tributarias.

Después de una nueva investigación judicial a raíz de una denuncia de la Afip en 2014, el Juzgado en lo Penal Económico N° 10 procesó a Roberto Giordano por el supuesto delito de insolvencia penal fraudulenta y embargó al dueño de los famosos locales por 30 millones de pesos. También lo condenó de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso.

Según quedó evidenciado, el empresario creó “sociedades fantasma”, presididas por conocidos suyos sin capacidad contributiva. Luego, según el procesamiento judicial, “desapoderó” a los testaferros y vendió sus bienes a valores nulos.

También quedó probado que el empresario “ocultó” 17 bienes y propiedades a través de tres firmas. El objetivo era impedir el cobro de sus deudas por parte de los acreedores. Uno de ellos era el Fisco Nacional.

Aunque en ese momento la Justicia también le había impedido salir del país cuando terminara la cuarentena, el estilista se mudó a Maldonado, cerquita de Punta del Este, en Uruguay. Giordano es residente en ese país desde hace más de dos décadas.

