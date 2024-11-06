Maxi López habló del romance de Wanda Nara con L-Gante: qué dijo

Después de que Wanda Nara oficializara su noviazgo con L-Gante en un vivo en su cuenta de Instagram, se generó revuelo en redes sociales y en el entorno de la empresaria. En las últimas horas se supo cuál fue la reacción de Maxi López, pareja de la conductora y padre de sus hijos.

Según el periodista Juan Etchegoyen, al ex futbolista no le gustó la decisión que tomó su ex al ponerse de novia con el cantante. "Me cuentan que Maxi López no le cayó bien esto”, comenzó diciendo.

"Yo le escribí a Maxi para corroborar esto que te estoy contando pero hasta ahora no me respondió. Una persona del círculo íntimo me dice ´habla con Maxi porque no le cayó bien esto´ yo no creo que Maxi responda porque no es de meterse en estos temas”, agregó.

Después el periodista aseguró que “es cierto que Wanda no puede ponerse de novia con una persona que les caiga bien a todos, el corazón marca el rumbo. Es lógico quizás que a Icardi no le caiga bien esto pero la noticia es que a Maxi López le cayó mal este noviazgo de Wanda con L-Gante y pregunté por qué le cayó mal”.

"Y en esa respuesta me dicen que una cosa son los rumores y otra cosa es la realidad con los besos en el vivo de Instagram y me dan el textual ´no queda bien parada la familia´”, contó Etchegoyen.

FUENTE: minutouno.com