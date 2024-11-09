El frío mensaje de Wanda Nara para Mauro Icardi tras su grave lesión

Mientras disfruta de su primera escapada romántica en Brasil junto a L-Gante y en medio de todo tipo de reacciones, este sábado Wanda Nara compartió en sus Instagram Stories la conversación por chat que tuvo con Mauro Icardi tras su lesión en la rodilla derecha, en la cual se rompió los ligamentos cruzados durante un partido con el Galatasaray.

A pesar de que Mauro le pidió nuevamente que reconsidere la decisión de no romper la familia que construyeron juntos y le reiteró su amor, Wanda se limitó a recomendarle que se concentre en su recuperación. Incluso, le sugirió que se trate en Roma.

"Lo que estás haciendo vos es una cosa tannnnn inútil que va a durar y ser lo mismo que la nada. Yo lo podría hacer, yo podría estar en la misma. ¿Pero para qué? ¿Para hacerme el vivo? No quiero eso. Mi único objetivo es vivir mi vida en paz, disfrutar mi vida, disfrutar mi familia, disfrutar mis hijos. Disfrutar todo lo que conseguimos y construimos en todos estos años y nadie nos regaló nada... ¡Valorate, valoranos y dejános ser feliz!", escribió Mauro en el mensaje que Wanda compartió en una captura de pantalla.

"Te vuelvo a repetir... todo esto lo quiero junto a la mujer de mi vida, junto a la mujer que amo más que a nada en este mundo. Sos mi debilidad, sos mi fuerza, sos mi princesa hermosa que quiero y como le prometí a tu abuelita el día de nuestro casamiento... cuidarte para siempre!!", añadió Icardi en su mensaje, junto a un emoji de corazón y otro de manos juntas en señal de "por favor".

En la conversación, Wanda respondió con frialdad, considerando lo mucho que Icardi la apoyó cuando recibió su diagnóstico de leucemia el año pasado. "Mauro, lamento mucho lo que te pasó. Esa rodilla estaba mal hace rato. Ahora ya pasó. Recuperate y lo que necesites contás conmigo. Los mejores son en Roma", le dijo desde su estadía en Río de Janeiro.

Además, le recomendó operarse en Italia y le ofreció una ayuda limitada: "No dudes en atenderte con el mejor y la recuperación es importante. Todo va a estar bien. Decime en qué puedo ayudarte. Contás conmigo", concluyó Wanda, dejando en claro que, a pesar de la distancia y su decisión de divorciarse, se puso en contacto con él.

El mensaje de Wanda Nara contra una periodista

En otra historia, Wanda Nara apuntó contra una periodista: "A la señora que da cátedra de vida, le avisan que esta vez se va a enfrentar a otro juicio. Y esta vez con alguien que se va a gastar lo que sea necesario", comenzó diciendo.

Y sumó: "Hasta que aprenda a hablar con pruebas y sobre todo a pensar mil veces antes de opinar de mí como madre, mujer o persona. Es fácil ser periodista haciendo creer que sos dueña siempre de la verdad. Con mentiras o testigos inventados".

