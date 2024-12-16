Jimena Barón confirmó que está embarazada con un tierno posteo

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Jimena Barón contó una noticia inesperada: está esperando su segundo hijo. Junto a una fotografía con Morrison Osvaldo (hijo de Daniel Osvaldo) y Matías Palleiro, su actual pareja y padre de su próximo bebé, confirmó que próximamente serán cuatro en esta familia ensamblada que conformaron.

En las postales, que ya se hicieron virales en redes sociales, se puede ver a Jimena Barón mostrando la pancita que ya se asoma y muy feliz. Asimismo, Morrison se muestra contento de saber que próximamente tendrá un hermano, al igual que Palleiro quien espera a su primer hijo con la actriz y cantante. En ese sentido, y junto a las fotografías que compartió, la artista escribió una tierna carta.

"Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo", comenzó Barón. Luego de esto, agregó: "Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos".

Tras esto, Jimena continuó hablándole directo a su segundo hijo: "Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún. Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá". Y, muy emocionada, confirmó: "Te estamos esperando con el corazón desbordado de alegría y emoción. Ahora si estamos todos. Te amamos. Los amo demasiado a los 3".

"Estábamos esperando que sea prudente compartirlo con ustedes también. ¡Gracias por el cariño! Estamos en las nubes - Jimena -", cerró Barón en su carta dando así la feliz noticia.

Hay que destacar que, en más de una ocasión, Momo le expresó a su madre el deseo de ser hermano mayor y ella también dejó en claro en varios momentos que volvería a ser madre. Ahora, finalmente se cumplió el sueño de los tres quienes emocionaron a todos los fanáticos.

