Los tuits de Wanda contra la “dama japonesa” y el “señor con la examante en Nordelta”

Wanda Nara volvió a jugar fuerte en su contienda judicial y mediática con Mauro Icardi. La conductora se tomó un respiro de un momento placentero de su relación con L-Gante, con quien emprendió un viaje a Chile luego de pasear por Europa, y lanzó una catarata de tuits sin dar nombres pero con mensajes elocuentes.

Desde su cuenta de X, menos activa que el resto de sus redes, Wanda apuntó contra un informe del programa A la Barbarossa, enojada por lo que se decía de ella al aire sobre el divorcio con Mauro Icardi y las versiones de que le habría prohibido al delantero ver a sus hijas Isabella y Francesca. "Me extraña que madres hablen tan mal de una mujer con 5 hijos“, expresó sin dar nombres y citando un mensaje de un link al programa, que luego la cuenta de Telefe eliminó.

“Ya mostré las pruebas de las veces que le escribimos, pero claro, estaba ocupado gastando casas de 50 mil dólares y la dama japonesa gastando el dinero que no paga a sus hijas”, continuó, en el mismo modo enigmático, aunque dejando lo suficientemente claro a quién se dirigía.

“Jamás existió impedimento, mantengo sola a mis hijos trabajo y no jodo a nadie. El señor estaba con la examante hasta el jueves en Nordelta, se fue con otro tipo a México y él se volvió loco denunciándome y escribiéndome estupideces a mí cuando yo misma llevé a mis hijas”, expresó.

Luego, dio algunos indicios del acuerdo económico que el delantero estaría incumpliendo. “Está en rebeldía por la cuota y no pagar colegio. Y amenaza de cortar la obra social, que es lo único que paga por mi enfermedad. Todo es pensado para lastimar, como darle un reloj que yo compré y pagué. Si tan fundido está como dice, que lo venda para pagar alimentos”.

Wanda Nara y L-Gante lo hicieron de nuevo. Un día después de regresar de su luna de miel por diferentes ciudades de Europa, la pareja volvió a subirse a un avión, esta vez con destino a Chile. La empresaria fue la encargada de detallar el vuelo con una serie de publicaciones en Instagram, donde sorprendió con el particular atuendo que lució el cantante de cumbia 420.

La conductora de Bake Off Famosos subió a sus redes un video en el que el protagonista es su novio... aunque apenas se le ve el rostro. Cubierto por un pasamontañas, y de lentes oscuros, asoma la figura inconfundible de Elián Valenzuela sentado en el avión, con un outfit similar al que había usado durante su reciente viaje a Euro Disney.

De fondo suena un fragmento de “Novio gansta”, el hit de Emilia Mernes y apenas se asoman las manos de Wanda, que toma la de su novio en un gesto romántico.

“Buen día Chile”, escribió al pie junto a una bandera del país trasandino, explicando cuál es este nuevo destino. Al rato, subió una foto ya con el avión en la pista de aterrizaje, aguardando las órdenes para bajar. En el interior, se ven su cartera y su pasaporte, ese que sigue acumulando sellos y millas alrededor del mundo y será testigo de una nueva aventura de los novios.

En el breve lapso en el que estuvieron en la Argentina, la conductora y el cantante se reencontraron con sus respectivas hijas y mostraron el tierno momento en sus redes sociales. Es que luego de pasar varios días en el Viejo Continente, en el cual visitó a Maxi López y permitió que el futbolista disfrutara las fiestas con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, Nara mostró cuánto extrañó a sus pequeñas Francesca e Isabella. “Mi vida”, escribió Wanda para acompañar una imagen en la que se veía a la mayor de las niñas rodeándola con sus brazos y besándola.

