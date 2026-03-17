"Enfermería en Acción": Corrientes fortalece la atención primaria de la salud

El ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari, inauguró el proyecto de capacitación “Enfermería en Acción” para profesionales de Centros de Atención Primaria de la Salud y Estaciones Sanitarias de toda la provincia. La apertura se realizó en la Sala de Situación del edificio ubicado en la calle Córdoba.

Modalidad y objetivos

La capacitación se desarrolla de forma híbrida, con clases virtuales y presenciales, y continuará hasta agosto. Los grupos participarán de simulacros de situaciones críticas y se rotarán progresivamente en todas las regiones sanitarias.

Según el subsecretario de Atención Primaria de la Salud (APS), Christian Sarquis, el objetivo es “capacitar integralmente las competencias clínicas, comunitarias y de gestión del personal de enfermería. Especialmente en contextos rurales y suburbanos, para mejorar la calidad y seguridad de la atención y reducir derivaciones evitables”.

El programa incluye actualización en emergencias y soporte vital básico, procedimientos invasivos, manejo de enfermedades crónicas, atención materno-infantil, inmunizaciones, salud mental y nutrición comunitaria, liderazgo y trabajo interdisciplinario. La capacitación se realiza junto al Programa Nacional de Formación de Enfermería.