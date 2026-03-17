Puntos Verdes en Corrientes: avanza la red provincial de reciclaje

El programa de Puntos Verdes Corrientes comenzó su etapa de diseño con el objetivo de ampliar la infraestructura de reciclaje en toda la provincia. La propuesta es impulsada a través de la Subsecretaría de Asuntos Municipales.

La iniciativa se enmarca en la agenda ambiental promovida por el gobernador Juan Pablo Valdés, centrada en el desarrollo sustentable. En ese sentido, se busca fortalecer la gestión de residuos sólidos urbanos mediante acciones coordinadas con los municipios.

Actualmente, el proyecto atraviesa una fase inicial de planificación técnica. En esta etapa se identifican puntos estratégicos en cada localidad donde se instalarán las futuras estaciones de reciclaje.

Los Puntos Verdes permitirán:

Depositar materiales como plástico, papel, cartón y vidrio.

Facilitar el tratamiento de reciclaje.

Reducir el volumen de residuos enviados a basurales.

El esquema apunta a complementar los sistemas de recolección ya existentes en cada municipio. Además, se busca promover hábitos responsables y una mayor conciencia ambiental en la comunidad.

Trabajo coordinado con municipios

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la articulación con intendentes es clave para el desarrollo del programa. En las últimas semanas se realizaron relevamientos y contactos para definir necesidades y logística.

En esta primera etapa, se trabaja junto a municipios como Riachuelo, Curuzú Cuatiá, Itatí, Caá Catí, San Roque y Saladas. También participan El Sombrero, Derqui, San Lorenzo y Mantilla, con un rol activo en la implementación local.

El proyecto prevé ubicar las estaciones en zonas de alta circulación para facilitar el acceso. Con esta estrategia, la Provincia busca consolidar una gestión más eficiente de los residuos y fortalecer el compromiso ambiental.