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Regatas confirmó a Leandro Ramella como su nuevo entrenador

El marplatense asumirá en las próximas horas y debutará el lunes 23 ante Ferro por la Liga Nacional.

Por El Litoral

Martes, 17 de marzo de 2026 a las 13:03

El Club de Regatas Corrientes confirmó a Leandro Ramella como nuevo entrenador del plantel profesional para lo que resta de la Liga Nacional. El técnico marplatense reemplazará en el cargo a Juan Manuel Varas.

Según se informó, Ramella arribará en las próximas horas a la ciudad para hacerse cargo del equipo. De esta manera, comenzará de inmediato su trabajo al frente del conjunto remero.

El debut del nuevo DT está previsto para el lunes 23, cuando Regatas enfrente a Ferro en una nueva jornada del torneo. El cuerpo técnico buscará encauzar el rendimiento del equipo tras una racha negativa.

 

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