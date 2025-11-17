Una boda cargada de emoción: Coco Sily y Chimi Meza celebraron su amor

Coco Sily y Chimi Meza sellaron su historia de amor en un mediodía soleado en Berazategui, donde celebraron una boda que combinó emoción, cercanía y la presencia de muchos afectos que acompañaron su relación desde el inicio. El casamiento, que tuvo lugar este domingo 16 de noviembre, se realizó en un salón de eventos especialmente decorado para la ocasión, donde amigos, familiares y figuras de la farándula se sumaron al festejo.

La jornada marcó un antes y un después para la pareja, que había hecho público su compromiso meses atrás, durante una emisión de #CódigoSily. Alrededor del mediodía, los invitados fueron llegando al salón donde se desarrolló la ceremonia, que estuvo a cargo del padre César Rockero, amigo de la pareja desde hace años.

El sacerdote habló con Teleshow y describió el clima que se vivió: “Estuvieron muy emocionados, muy enamorados… Las miradas, a veces, dicen más que las palabras. Fue una celebración íntima, sobre todo porque estuvieron ellos, hablaron sus hijos y fue algo muy maravilloso”. También explicó por qué fue elegido para oficiar el casamiento: “Ellos me convocaron para que realice la ceremonia porque somos muy amigos hace muchos años y querían que yo lo hiciera. A Coco lo conozco hace tiempo y a Chimi la conocía cuando se casó Andrés Calamaro, es un ángel hermoso de persona”.

Entre los padrinos se destacó Lizy Tagliani, quien envió un mensaje emotivo en video al no poder estar presente al inicio. El ambiente estaba cargado de afecto, y cada detalle reforzaba la importancia del momento para los novios. Chimi ingresó al salón en un auto deportivo, luciendo un vestido blanco de tul con un escote recto, un velo largo y un peinado recogido que dejaba ver el tatuaje que cruza su espalda. Coco, fiel a su estilo, eligió un smoking negro con clavel blanco en el ojal.

La ceremonia se desarrolló en un entorno cálido iluminado por grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Mesas rectangulares, manteles blancos y arreglos florales en tonos suaves completaron la ambientación, mientras la pista de baile reflectante anticipaba lo que sería una celebración extensa. Tras el “sí” y el primer beso como esposos, los invitados rompieron en aplausos y abrazos.

Entre los presentes estuvieron Javier Calamaro, Daniel Aráoz, Mariano Iúdica, Miguel Ángel Rodríguez, Roly Serrano y Diego Pérez, entre otros. Cada uno aportó su energía al festejo, ya sea con anécdotas, chistes o palabras de cariño. La fiesta se extendió con música, fotos, videos y un clima de alegría generalizada. En cada rincón del salón aparecían muestras de afecto hacia los recién casados, quienes compartieron la jornada rodeados de amigos de toda la vida y nuevos vínculos construidos en estos años.

Muchos recordaron que este mismo salón había sido testigo de grandes celebraciones de la farándula, como la boda de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot en 2023. En esta ocasión, el escenario volvió a llenarse de emoción con la historia de Coco y Chimi. La pareja cerró la noche entre abrazos, brindis y buenos deseos, dejando en claro que esta nueva etapa comienza sostenida por el amor y la compañía de quienes los rodean.

