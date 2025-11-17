El elogio de Liam Gallagher al público argentino tras el primer show de Oasis

El regreso de Oasis a la Argentina desató una ola de reacciones que comenzó en el estadio Monumental y continuó con fuerza en las redes sociales. Tras la primera fecha de la gira Live’25, se abrió un inesperado debate sobre la energía del público presente en el estadio, donde más de 80.000 personas celebraron el reencuentro de la banda con los hermanos Liam y Noel Gallagher.

Lo que parecía ser un comentario aislado terminó escalando a un intercambio masivo entre usuarios de X, hasta que el propio Liam decidió intervenir. La discusión se inició cuando algunos usuarios afirmaron que la multitud se había mostrado “apagada”. La respuesta no tardó en aparecer: otras personas aseguraron que la euforia había sido total y que el Monumental había vibrado desde el primer acorde.

Una fanática italiana, Adele, aportó uno de los mensajes más contundentes del debate: “¿Por qué la gente se queja de que la multitud estaba muerta anoche? Pasé la noche despierta hasta las cuatro de la mañana solo para ver al público más bíblico del mundo y Liam Gallagher lo confirmó anoche. No sean idiotas, vamos. Argentina”, escribió junto con un video que mostraba al estadio en pleno pico del show.

El comentario llegó rápidamente al propio Liam Gallagher, quien respondió desde su cuenta oficial y zanjó la discusión con una frase que se volvió viral: “Cada público ha sido bíblico, no discriminamos. No hubo un mal público, pero que Argentina es algo especial es un hecho”. Su intervención terminó de inclinar la balanza en favor de los defensores del fervor local y multiplicó los mensajes de apoyo.

La noche del recital había sido una celebración absoluta. Desde temprano, los fanáticos poblaron el estadio y acompañaron con saltos, cánticos y gritos cada momento del regreso de la banda a suelo argentino. Temas como “Wonderwall”, “Supersonic” y “Don’t Look Back in Anger” se repitieron como himnos generacionales coreados con intensidad, mientras Liam interactuaba con el público e incluso bromeaba sobre la prohibición de venta de alcohol en el estadio: “Son los número uno, incluso sin el alcohol”.

El final, con Liam y Noel abrazados tras “Champagne Supernova”, dejó una imagen icónica que dio pie al anuncio del show del domingo 16 de noviembre y a la confirmación de que el retorno de Oasis fue mucho más que un concierto: fue una fiesta colectiva, viral, discutida y celebrada tanto dentro como fuera del Monumental.

minutouno.com