El sentido homenaje a figuras que conmovió en los Premios Martín Fierro de Cable 2025

Como en cada edición, los Premios Martín Fierro de Cable 2025 tuvieron su instante más emotivo cuando se realizó el tradicional homenaje a las figuras que ya no están físicamente, pero que dejaron una huella imborrable en el medio de la Argentina.

En la transmisión especial de este jueves, con la transmisión especial de C5N, desde el Goldencenter, en Costanera Norte, el músico Valentino Merlo hizo una versión del tema de Luis Alberto Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor.

En el escenario pasaron las imágenes animadas por inteligencia artificial, en medio del repaso de los protagonistas y famosos de la TV de cable en Argentina que dejaron su legado, entre ellos el actor Toti Ciliberto, que falleció el 1 de abril de 2025. "Yo no sé si seré buen o mal actor, pero sé que soy muy querido en el ambiente”, se escuchó su voz en el escenario.

Además, se recordó al actor Daniel Fanego, con una frase que resonó en medio del silencio de la noche: “Estoy seguro yo soy persona por haber sido actor, que si no lo hubiera sido”-

Quien no pudo faltar entre los que dejaron este plano y que fueron recordados en una noche especialísima, la boxeadaora Alejandra "Locomotora" Oliveras. "La vida es una pelea. Luchá, dale para adelante", fue una de las frases de la magnética influencer.

Los conductores guiaron este momento de reconocimiento y homenaje, con aplausos y sincera emoción, para celebrar a quienes dejaron su huella en la televisión, que entraron en la casa de los argentinos, y que vivirán en la memoria colectiva.

El reconocimiento emocionó a los presentes en la sala y también a los televidentes, quienes acompañaron con aplausos y lágrimas este sentido tributo que año tras año se convierte en uno de los momentos más esperados de la ceremonia.

