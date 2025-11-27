Fallo clave: no detendrán la búsqueda de Loan a fin de mes

Finalmente no se detendrá la búsqueda de Loan Danilo Peña a fin de mes y se estiran los plazos para que avance la causa que está pendiente. Así lo decidió este jueves la Cámara Federal de Casación Penal atento a un fallo dictado en Corrientes y que los padres pidieron personalmebte que se revierta.

En una resolución de 18 páginas dictada en forma unánime, los jueces de Casación Juan Carlos Gemignani, Carlos Mahiques y Diego Barroetaeveña, le dijeron que sí a los padres de Loan para que la búsqueda del niño no se detenga, sostenida en la causa que sigue en manos de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo y que pretende determinar con qué fin se llevó adelante la sustracción y el ocultamiento.

La decisión fue motivada por los pedidos de los padres de Loan y sus abogados Alejandro Vecchi y Belén Russo Cornara, los fiscales Carlos Schaefer y de la Procuraduría especializada en Trata (Protex), dado que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes había dispuesto que esa investigación tenga como fecha límite el 29 de noviembre.

Eso fue determinado así por la Cámara correntina, según fundamentaron sus magistrados, para no exceder en el tiempo la situación de los imputados, que permanecen sin procesamientos.

Sin embargo, en su fallo, la Casación indicó este jueves que se debe anular esa resolución para otorgar más tiempo a la investigación abierta en el Juzgado Federal de Goya y que sostiene la búsqueda.

¿Porqué habían puesto plazo hasta fin de mes a la búsqueda?

La Cámara de Apelaciones en Corrientes había fundamentado su decisión de poner como límite el fin de noviembre en que una "investigación sin plazo, como pretende la magistrada a cuyo cargo está la investigación, afecta de manera clara la garantía convencional de ser juzgado en un plazo razonable (arts. 7.5 y 8.1 CADH), además de la vulneración que genera al principio non bis in ídem”.

Y añadieron que “pretender una prórroga de la investigación ‘hasta sea habido el menor LDP’ resulta irrazonable, pues podría ser que esa hipótesis jamás suceda, y ello no podría atar a los imputados a la suerte de un proceso indefinido”.

La respuesta del tribunal de Comodoro Py

Pero los jueces Gemignani, Mahiques y Barroetaeveña, les respondieron hoy que se trata de una resolución "portadora de vicios que resienten su motivación en contravención con las exigencias de fundamentación que emanan de los arts. 123 y 404 inc. 2° del Código Procesal Penal de la Nación y la descalifican como acto jurisdiccional válido".

Agregaron que "asiste razón a las partes acusadoras, en cuanto sostienen que la decisión de la Cámara deviene arbitraria por apartarse de la normativa vigente y de las constancias de la causa".

Y manifestaron que la decisión de los jueces correntinos fue tomada "a partir de fundamentos meramente aparentes y desprovistos de sustento fáctico y jurídico, impone de manera irrazonable un plazo exiguo para la investigación que se contrapone con los propios fines del proceso penal".

En ese sentido, este jueves los magistrados de Comodoro Py subrayaron que "la víctima aún se encuentra desaparecida y todavía restan medidas por producir". Es decir, aún faltan pruebas por recolectar para saber con qué fin se lo llevaron a Loan.

Asimismo, recordaron que "en todos los casos, los términos que fija el Código Procesal Penal de la Nación son simplemente ordenatorios".

En tanto que destacaron que "no podemos dejar de señalar, que la resolución puesta en crisis revela un proceder incompatible con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de prevención, investigación y sanción del delito de trata de personas" y "la obligación de garantizar la protección integral y el interés superior del niño".

Y por otra parte, indicaron que la arbitrariedad de imponer un plazo tan estricto se funda en que "tampoco advertimos que en el marco descripto se encuentren comprometidas las garantías invocadas por la Cámara a quo -el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la prohibición de doble persecución penal-, lo cual demuestra, una vez más, un inequívoco apartamiento de las constancias de la causa y de la solución legal prevista para el caso".

Faltan pruebas para un caso complejo

El juez Carlos Mahiques agregó a los fundamentos del fallo de este jueves "la complejidad de los sucesos objeto de pesquisa y las medidas de prueba pendientes de producción". Se trata de un punto clave para sostener el expediente que mantiene abierta la búsqueda: quedaban lagunas por rastrillar en el campo de Carlos Pérez y Victoria Caillava, dos de los imputados, así como resta realizarse el primer juicio, en el que los sospechosos podrían quebrarse y dar pistas hasta ahora desconocidas.

Y para dimensionar la complejidad del caso selló que "exhibe diversas fases y aportes individuales y de difícil reconstrucción histórica".

Quiénes son los sospechosos en este tramo de la investigación

Vale recordar, los implicados en este tramo del caso son el matrimonio del marino Carlos Pérez y Victoria Caillava, Francisco Amado Méndez, Bernardino Antonio Benítez y su pareja, la tía de Loan, Laudelina Peña; Daniel Oscar "Fierrito" Remírez y su pareja, Mónica Millapi, así como el comisario Walter Adrián Maciel.