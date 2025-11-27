Diego Santilli llega a Corrientes para avanzar con el Presupuesto 2026

El ministro del Interior, Diego Santilli, llegará a Corrientes la próxima semana para mantener un encuentro con el gobernador Gustavo Valdés. Lo confirmó el propio mandatario tras el acto de entrega formal de la Bandera de la Libertad Civil a la provincia. La visita forma parte de la agenda oficial que busca avanzar en las negociaciones por el Presupuesto 2026.

Al ser consultado sobre la llegada del Ministro del Interior, Valdés contó que hoy mantuvieron una charla. “Seguramente va a estar viniendo el lunes o el martes, lo vamos a estar esperando”, afirmó.

Respecto a lo que espera de la reunión, el gobernador explicó que busca un “diálogo fecundo con el Ministro del Interior” para trabajar sobre el futuro de Corrientes y lo que necesita la Argentina de acá en adelante.

Santilli y los gobernadores

La presencia de Santilli en la provincia tiene como objetivo continuar con las reuniones mano a mano con los gobernadores, a fin de asegurar la mayor cantidad de apoyos posibles para el proyecto presupuestario. El Presupuesto 2026 comenzará su tratamiento en la Cámara de Diputados y, si obtiene media sanción, pasará al Senado.

Además del debate financiero, el ministro continuará recibiendo los reclamos específicos de cada provincia y buscará el respaldo de los mandatarios para avanzar con las reformas laboral y tributaria que impulsa el Gobierno nacional.