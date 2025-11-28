†

JOAQUÍN ROCH

Q.E.P.D.

Falleció el 26/11/2025. María Constanza Roch, Sebastián Echeverría, Tomás Eceheverria y Alejo Eceheverria participan con profundo dolor del fallecimiento de Joaquín. Rogamos una oración por el eterno descanso y cristiana resignación a sus familiares. c/289

†

JOAQUIN ROCH

Q.E.P.D.

Falleció el 26/11/2025. Con profundo pesar Alejandro, Laura, Delfina y Joaquín Nugara, participan el fallecimiento de Joaquín. Acompañamos a Rosa, Euge y Santi, ante tan doloroso momento y por quienes rogamos pronta resignación.