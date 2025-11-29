Cuatro ciudades correntinas entre las más calurosas de Argentina

Corrientes volvió a destacarse por el calor agobiante en la jornada de este sábado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el ranking de temperaturas de las 16, cuatro ciudades de la provincia quedaron entre las más calurosas del país, en una tarde marcada por térmicas elevadas y humedad en ascenso.

Sensación térmica de 38°C

La ciudad de Corrientes encabezó la lista provincial con 34,5°C, pero la sensación térmica trepó hasta 38,8°C, producto de un 48% de humedad que potenció el efecto del calor. Muy cerca quedó Paso de los Libres, con una temperatura de 34,4°C y una sensación térmica de 38,2°C, ubicándose también entre los primeros puestos a nivel nacional.

El calor no dio tregua en Monte Caseros, donde el termómetro marcó 33,6°C y la sensación térmica llegó a 36,1°C, mientras que Mercedes registró 33,4°C con una térmica de 36,2°C, convirtiéndose en otra de las localidades con condiciones sofocantes.

Archivo Marcos Mendoza

Estos datos reflejan el impacto de una masa de aire cálido que persiste sobre la región y que mantiene al Litoral bajo una combinación de temperaturas elevadas y humedad moderada, factores que incrementan la percepción térmica y aumentan el malestar general.

Mientras tanto, la ciudad de La Rioja encabezó el ranking nacional con 37,4°C, aunque la región quedó nuevamente entre los sectores más afectados.

Fuente: SMN

Recomendaciones

Ante tanto calor se recomienda extremar cuidados, hidratarse de manera constante, evitar la exposición solar prolongada y prestar atención a grupos vulnerables ante el avance de las altas temperaturas.