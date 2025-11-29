Narcomenudeo en Corrientes: tres detenidos y $51 millones en elementos incautados

La ciudad de Monte Caseros se vio sacudida con el amplio despliegue de personal y unidades de la Prefectura Naval Argentina, que concretó un duro golpe al narcomenudeo con el allanamiento simultáneo de cuatro propiedades.

Según pudo saberse, la valoración económica de todos los elementos secuestrados durante la serie de procedimientos alcanza los $51.373.858,00.

En consecuencia, cuatro personas fueron detenidas, las que quedaron a disposición del Juzgado Federal de Paso de los Libres, que libró las órdenes en una acción desplegada por miembros de la fuerza federal.

Detallaron que, durante los cuatro procedimientos, se secuestraron picadores, papeles, pequeñas cantidades de marihuana, semillas, plantas vivas y cigarrillos -”porros”- armados con sustancias prohibidas.

Asimismo, se incautaron de elementos para la manipulación y fraccionamiento de drogas, una balanza de precisión, teléfonos celulares, tablets, cartuchos y vainas servidas, dinero en efectivo y medicamentos controlados.

Otros elementos secuestrados fueron automóviles y una motocicleta, presuntamente vinculados con las actividades investigadas, por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Las personas detenidas permanecen incomunicadas, mientras la justicia continúa analizando el material secuestrado para establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Dos de ellas permanecen alojadas en la base operativa de la Prefectura Naval Argentina, Delegación Paso de los Libres; y la tercera fue trasladada a la Comisaría Tercera de Monte Caseros.

Consideraron que el despliegue y resultado de este trabajo, que llevaba meses de ejecución, representan un golpe a una presunta organización dedicada a la venta de estupefacientes en la ciudad.

Las autoridades esperan que, con la evidencia recolectada, se puedan determinar con precisión los grados de participación en los hechos que se investigan.