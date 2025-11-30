Bloqueo aéreo a Venezuela: se inició un "plan especial" para el regreso de sus ciudadanos

Luego de que el Gobierno venezolano rechazara de manera categórica el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de declarar cerrado el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela, al que calificó de "arbitrario, hostil y violatorio de la soberanía nacional", Nicolás Maduro activó un "plan especial" para garantizar la entrada y salida del país de los ciudadanos afectados.

"El gobierno estadounidense aceptó la solicitud de María Machado de intentar bloquear el espacio aéreo venezolano", se lee en un mensaje publicado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez a través de Telegram.

"En respuesta a esta agresión, el presidente Nicolás Maduro ordenó un plan especial para el retorno de los venezolanos varados en otros países, así como para facilitar los itinerarios de salida de quienes deban viajar fuera de nuestro territorio", escribió.

La funcionaria agregó que Venezuela activó todos los mecanismos multilaterales previstos por el derecho internacional para el "cese inmediato de esta acción ilegítima e ilegal".

Más allá del plan especial lanzado por el mandatario caribeño, uno de los mayores operadores turísticos de Rusia en Venezuela comenzó a redirigir a sus clientes hacia Cuba.

Pegas Touristik, una de las mayores empresas del sector en Rusia, anunció este domingo que "los turistas que debían viajar a Venezuela será redirigidos hacia Varadero, Cuba". Según indicó la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (Ator) en su portal oficial, Pegas Touristik informó a las agencias asociadas de que el vuelto Moscú-Porlamar previsto para el lunes fue cancelado y en su lugar se habilitó un vuelo Moscú-Varadero.

Ator explicó esta decisión por "la potencial amenaza a la seguridad de vuelos civiles en el espacio aéreo de Venezuela por el conflicto con Estados Unidos".

Según confirmaron desde el operador turístico ruso, se les ofrecerá a los turistas las opciones de hospedarse en hoteles del mismo nivel o incluso de clase más alta en Varadero, o en caso de que no quieran descansar en Cuba, depositar el importe para su uso en futuras reservas.

La directora de Pegas Touristik, Ana Podgórnaya, señaló que "los vuelos a Venezuela se restablecerán en cuanto se normalice la situación" e informó de que la parte rusa destinará un vuelo especial para el retorno de todos los turistas rusos que actualmente descansan en Isla Margarita.

Un avión del gobierno venezolano hizo un viaje inusual hacia la frontera con Brasil

Un avión del gobierno venezolano realizó un viaje inusual hacia la frontera con Brasil, según informó la cadena de noticias CNN. La cadena televisiva dio precisiones acerca de la aeronave que llegó a Brasil, previamente utilizado por Maduro.

Según datos publicados, un Airbus A319 con matrícula YV2984, operado por la aerolínea estatal venezolana Conviasa, despegó de Caracas y llegó al estado brasileño de Roraima. Los registros indican que el avión aterrizó en el aeropuerto de Santa Elena de Uairén, a unos 250 kilómetros de la frontera.

Consultado por CNN, el analista internacional Lourival Sant'Anna informó que, según fuentes militares y civiles, Maduro no se comunicó con las autoridades brasileñas ni hay indicios de que intente huir. Por su parte, el ejército brasileño en la frontera confirmó que no hay alerta activa sobre movimientos anormales del gobierno venezolano.

Sin respuesta directa de Maduro, la Cancillería venezolana repudió las declaraciones de Donald Trump

Tras el bloqueo anunciado por Trump, el presidente, Nicolás Maduro, no respondió directamente a la medida de Washington. Sí lo hizo la Cancillería de Caracas, quien emitió un comunicado condenatorio de la decisión estadounidense: "Una acción inédita en décadas en América Latina y el Caribe", según expusieron.

En el comunicado, el gobierno venezolano repudia las declaraciones de Trump, dadas a conocer a través de redes sociales y en las que el mandatario estadounidense se dirigió directamente a "aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas" para advertir que "consideren cerrado en su totalidad el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela".

Caracas interpretó el mensaje como una "amenaza a la soberanía" y un intento de aplicar "extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de Estados Unidos" en Venezuela.

Posterior al anuncio del mandatario estadounidense, Venezuela suspendió de forma unilateral los vuelos de repatriación de migrantes, que se habían mantenido de forma regular, pese a la tensión creciente tras el despliegue naval y militar estadounidense en el sur del Mar Caribe.

Según la cifra ofrecida por el gobierno de Maduro, en este 2025, desde que Trump llegó al poder, se acordaron 75 vuelos de venezolanos deportados por Estados Unidos. El último arribó el pasado miércoles al aeropuerto de Maiquetía, desde Arizona, con 175 venezolanos expulsados de territorio norteamericano.

El gobierno chavista exhortó a la comunidad internacional, la ONU y organismos multilaterales a condenar este "acto de agresión inmoral" y advirtió que no aceptará "órdenes, amenazas ni injerencias" en su espacio aéreo, integridad territorial ni seguridad aeronáutica.

La medida de Trump fue precedida por un aviso oficial de las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos recomendando a las aerolíneas evitar volar desde y hacia Venezuela, debido a los vuelos militares que están teniendo lugar.

Un grupo de aerolíneas decidió suspender temporalmente sus vuelos tras esa recomendación y el gobierno de Maduro respondió revocando las licencias a seis empresas internacionales incluyendo a las europeas TAP, Iberia y Turkish, así como a las sudamericanas Avianca, Gol y Latam.

