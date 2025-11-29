Desaparición de la yaguareté Acaí: Parques Nacionales ofrece una recompensa millonaria

En el Día Internacional del yaguareté, la Administración de Parques Nacionales comunicó una recompensa de $250 millones para quienes aporten datos que permitan avanzar en la investigación por la desaparición de Acaí, una hembra liberada recientemente en El Impenetrable, en la provincia del Chaco.

Desaparición

La situación fue reportada a comienzos de este mes, cuando los equipos de seguimiento dejaron de recibir señales del collar satelital colocado al animal. Acaí había sido reintroducida en libertad apenas un mes antes, gracias al programa nacional de conservación de la especie.

Autoridades del organismo explicaron que la medida busca obtener información que permita identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido. También señalaron que el caso obliga a reforzar las acciones destinadas a garantizar que el yaguareté pueda habitar con seguridad en los parques nacionales y en sus zonas de influencia.

El yaguareté, especie emblemática del NEA y en peligro crítico de extinción en Argentina, es objeto de distintos proyectos de recuperación en Corrientes, Chaco y otras provincias del norte.