Virginia Gallardo le respondió a Marta Fort por usar una foto de Ricardo Fort en campaña

La diputada nacional electa por Corrientes, Virginia Gallardo, volvió al centro de la escena mediática luego de que Marta Fort, hija del recordado empresario chocolatero, la cuestionara públicamente. La joven criticó a Gallardo por haber compartido una foto junto a Ricardo Fort durante su reciente campaña electoral.

Visiblemente molesta por el cuestionamiento, la legisladora correntina decidió responder y aclarar los motivos detrás de la publicación, desmintiendo además las declaraciones de la joven heredera.

Desvinculación de la campaña y el pasado mediático

En diálogo con el programa Desayuno Americano (América TV), Gallardo explicó que la imagen fue un simple recuerdo y no una estrategia política para atraer votos.

“Subí una sola foto y recibí un ataque masivo. Parece que mi candidatura se la debo a Ricardo, como si en 15 años no hubiera hecho nada”, expresó Gallardo con firmeza.

La legisladora insistió en que su recorrido profesional y político es independiente del vínculo que mantuvo en el pasado con el mediático empresario. Lamentó que se intente reducir su éxito electoral a su vida privada.

“Siempre buscan un motivo para desmerecer lo que una logra. Me dicen que estoy acá porque represento al presidente o porque fui pareja de Ricardo, pero hace dos décadas que trabajo sin parar. No me regalaron nada”, enfatizó.

Críticas a Marta Fort y mensaje conciliador

Gallardo también mostró su disgusto por la vía que Marta Fort eligió para expresarse. “Si tiene algo que decirme, puede llamarme. Nunca levantaron el teléfono. Prefieren hablar por los medios y seguir alimentando cosas del pasado que ya fueron”.

En el mismo sentido, la diputada desmintió los dichos de la joven respecto a su ausencia en el homenaje televisivo al empresario. “Ya lo expliqué. No quise estar porque no me parecía necesario volver sobre lo mismo. Cada uno sabe qué relación tuvo con Ricardo”, afirmó.

La entrevista cerró con un mensaje que, aunque conciliador, reafirmó su postura: “No tengo nada contra nadie. Solo quiero que entendamos que estar en los medios o en política no es fácil. He recibido insultos y agravios de todo tipo, pero sigo adelante. Trabajo por el país que queremos construir. Que cada uno hable desde su lugar, yo ya no tengo más que explicar”.