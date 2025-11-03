Virginia Gallardo dijo que en el Congreso levantará la mano "por el presidente" porque es el rumbo que quiere para Corrientes y el país

La diputada nacional electa por Corrientes de la Libertad Avanza (LLA), Virginia Gallardo, salió al cruce de las críticas al Gobierno de Javier Milei y a la vez defendió su alineación política, afirmando que el actual proceso de fuerte ajuste económico "era necesario".

La exvedette, que asumirá su banca a partir del 10 de diciembre, participó en el programa de Juana Viale donde abordó su reciente campaña electoral y su visión política.

Defensa del ajuste de Milei

Consultada sobre la situación económica actual, Gallardo se mostró firme en su apoyo al rumbo del Ejecutivo Nacional:

"La única defensa que veo, es que no estamos en el lugar óptimo que quisiéramos. El tema es lograr discernir de dónde veníamos y hacia dónde podíamos ir. Este proceso (de fuerte ajuste) era necesario para poder avanzar hacia la Argentina que todos soñamos", sostuvo.

Dudas sobre Provincias Unidas

En el marco de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno con las provincias, Gallardo puso en duda el perfil de la alianza de gobernadores Provincias Unidas, a la que pertenece el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

Tras destacar que la sociedad correntina le solicitaba diálogo y empatía, la diputada señaló que "casualmente" Gustavo Valdés pertenece a Provincias Unidas, un bloque que es, "hasta ahora, casi opositor".

Sin embargo, en un giro, la legisladora reveló que, tras las elecciones, recibió llamados del propio Gustavo Valdés, del gobernador electo, Juan Pablo Valdés, y del diputado electo de Vamos Corrientes, Diógenes González, para comenzar a trabajar de forma conjunta.

Críticas y respaldo a su voto en el Congreso

Gallardo se refirió a las críticas que recibió durante la campaña por su alineamiento con La Libertad Avanza, donde la oposición provincial (Vamos Corrientes) señalaba que ella "va a votar por Buenos Aires, no va a votar por Corrientes".

La diputada electa respondió que sí, que votará por el Presidente: "Sí, claro, porque es el rumbo que yo le quiero dar a mi provincia y a mi país".

Finalmente, la exvedette se defendió de quienes subestimaron su incursión en la política: "Subestimaron y ahora estoy agrandada, banqué todos los cachetazos ahora digan lo que quieran", cerró.

