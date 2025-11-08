Juana Tinelli reapareció en redes tras la denuncia por amenazas

Juana Tinelli volvió a mostrarse públicamente en redes sociales luego de haber denunciado amenazas y cuestionado públicamente algunas decisiones de su padre, Marcelo Tinelli. La joven de 22 años compartió en sus historias de Instagram dos fotografías tomadas en la intimidad de su hogar.

Con un look relajado —jogging rosa pastel, buzo blanco, medias y pantuflas—, la hija del conductor posó sentada en el suelo frente al espejo, con una leve sonrisa. El gesto buscó transmitir serenidad a sus más de 2,7 millones de seguidores, luego de varios días de tensión y exposición mediática.





Medidas de protección judicial

Tras la denuncia judicial presentada el 29 de octubre, Juana Tinelli cuenta con un botón antipánico y un aviso policial en la puerta de su domicilio. Según fuentes judiciales, la decisión se tomó luego de que la joven recibiera una llamada anónima en la que un hombre le advirtió que ella y su familia “debían cuidarse”.

El episodio de finales de octubre, además, desató un conflicto interno entre las exparejas y madres de los hijos de Marcelo Tinelli.